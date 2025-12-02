الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
لترشيد استهلاك المياه، زراعة الفيوم تستكمل حملة تسوية الأراضي الزراعية بالليزر

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ان مديرية الزراعة بالفيوم واصلت  حملة تسوية الأراضي بالليزر بقرية الناصرية، التابعة لمركز الفيوم، ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية،  في إطار خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطبيق منظومة الري الحديث وتحسين كفاءة الموارد المائية.

الهدف من تسوية الأراضي الزراعية بالليزر

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنه  تسوية نحو 300 فدان على مستوى المحافظة خلال هذه المرحلة، بهدف رفع كفاءة الأرض الزراعية وتحسين العمليات الحقلية لمحصول القمح، وتُعد تقنية تسوية الأراضي الزراعية بالليزر من أهم الوسائل الحديثة لترشيد استهلاك مياه الري، إذ تضمن توزيعًا متجانسًا للمياه داخل الحقول، وتساهم في تحسين إنتاجية المحاصيل وجودتها، وتقليل تكاليف الخدمة الزراعية واستهلاك الطاقة، كما تساعد هذه التقنية في الحد من تملح التربة وتحسين كفاءة استخدام الأسمدة، بما يعزز استدامة الإنتاج الزراعي ويحافظ على جودة الأراضي.

زراعة الفيوم تتسلم الدفعة الثانية من تقاوي الحقول الإرشادية للموسم الشتوي

زراعة الفيوم تختتم المرحلة الأولى من زراعة الحقول الإرشادية

يذكر أن وزارة الزراعة، تعمل علي ترشيد استهلاك مياه الري في الأنشطة الزراعية من خلال تطبيق طرق الري والزراعة الحديثة.

