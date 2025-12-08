زراعة الفيوم تعقد اجتماعا لعرض أنشطة مبادرة "ازرع"

18 حجم الخط

عقد الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، الاجتماع التنسيقي الثاني لمبادرة «ازرَع»، بحضور المهندس زاينهم عاشور مدير عام الإرشاد الزراعي، ومهندسي الإرشاد بالمديرية والإدارات الزراعية بالمراكز، ويشارك في المبادرة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

إنجازات المبادرة

وقال وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إنه تم استعراض ما تم تحقيقه ضمن المبادرة حتى تاريخه، وتبين أنه تم توزيع 15606 شكائر تقاوي من أصل 15928 شيكارة مخصصة للموسم، كما تم زراعة مساحة 7964 فدانا من إجمالي 8125 فدانا مستهدفا زراعتها بأصناف القمح المختلفة والمعتمدة وفقًا للسياسة الصنفية بمحافظة الفيوم.

توفير خدمات متكاملة للمزارعين

وأضاف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أنه تم الموافقة علي استمرار توفير حزمة الخدمات المتكاملة للمزارعين ضمن مبادرة «ازرَع»، والتي تشمل تقديم تقاوي عالية الإنتاجية بدعم بنسبة 50%، والتوسع في المدارس الحقلية وحقول إرشادية لنقل الخبرات ورفع وعي المزارعين بالممارسات الزراعية الحديثة، وتكثيف الدعم الفني والإرشادي للمزارعين من خلال فرق الإرشاد وإدارات الخدمات الزراعية بالمديرية، تعزيز التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعّال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمبادرة خلال الموسم الجديد.

رفع إنتاجية الفدان

فيما قال خبراء المبادرة: إن التقاوي عالية الإنتاج والدعم الفني المستمر سيدعمان رفع إنتاجية الفدان وتحسين مستوى دخل صغار المزارعين المستفيدين من المبادرة.

وكانت مبادرة «ازرَع» قد أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تستهدف دعم صغار المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج عالية الجودة وتنفيذ المدارس الحقلية وتقليل الاعتماد على استيراد المحاصيل الاستراتيجية.

وتمثل مبادرة «ازرَع» تمثل أحد المحاور الأساسية لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية بمحافظة الفيوم.

