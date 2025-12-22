الإثنين 22 ديسمبر 2025
مواجهة نارية بين منتخبي جنوب أفريقيا وأنجولا في كأس الأمم الأفريقية

كأس الأمم الأفريقية، يخوض منتخب جنوب إفريقيا مواجهة هامة أمام نظيره أنجولا، اليوم الإثنين، والتي ستقام على ملعب مراكش بالمغرب ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، من بطولة كأس الأمم الأفريقية.


وقد أوقعت القرعة المنتخبين إلى جانب مصر وزيمبابوي في المجموعة الثانية.

والتقى المنتخبان 19 مرة في جميع المسابقات، حيث فازت جنوب إفريقيا في تسع مباريات مقابل أربع لأنجولا، وانتهت ست مباريات بالتعادل.

 وخلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية، تقابلا أربع مرات في دور المجموعات، فازت جنوب إفريقيا في مباراتين وتعادلا في اثنتين.


ويسعى مدرب منتخب جنوب إفريقيا، هوجو بروس، إلى تحقيق إنجازا هاما عندما يقود "البافانا بافانا" في مباراته الخمسين، ليشارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية عشرة، بعد أن تأهل لأول مرة عام 1996، ولم يغب عن البطولة إلا في أعوام 2010، 2012، 2017، و2021.

وكانت آخر مشاركة لجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية عام 2023 في كوت ديفوار، حيث حصد المركز الثالث بعد فوزه على جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث، عقب خسارته أمام نيجيريا في نصف النهائي.

وفي آخر تسع مباريات خاضها منتخب جنوب إفريقيا في جميع المسابقات خلال تصفيات كأس العالم والمباريات الودية،  حقق ستة انتصارات وثلاثة تعادلات منذ هزيمته أمام ليسوتو بثلاثة أهداف نظيفة، وشملت هذه السلسلة انتصارات على زامبيا ورواندا، بالإضافة إلى تعادلات مع نيجيريا وزيمبابوي خلال تصفيات كأس العالم 2026.

ويتضمن سجل جنوب أفريقيا في كأس الأمم الإفريقية تتويجا واحدا على أرضها عام 1996، ورغم عدم تكرار هذا الإنجاز، إلا أن صعودها إلى منصة التتويج في المرة الأخيرة عزز مكانتها كمرشح قوي قبل انطلاق دور المجموعات.

في المقابل، يعد ظهور منتخب أنجولا  في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025،  العاشر لأنجولا في النهائيات، بعد تأهلها الأول عام 1996 ومشاركاتها المتقطعة منذ ذلك الحين، وكان آخر ظهور لها في نسخة 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار، حيث وصلت إلى ربع النهائي قبل أن تقصى على يد نيجيريا.

وضمن منتخب انجولا تأهله لنهائيات 2025 بتصدره مجموعته في التصفيات، ما ضمن له مكانا في البطولة مبكرا، مظهرا بذلك ثباتا في أدائه.

وفي آخر عشر مباريات، حققت أنجولا أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، مسجلة 15 هدفا ومستقبلة 13 هدفا في جميع المسابقات (تصفيات كأس العالم، ومسابقات الاتحاد الإفريقي والمباريات الودية الدولية).

وكانت أفضل أعوام أنجولا في كأس الأمم الإفريقية عند بلوغ ربع النهائي في أعوام 2008 و2010 و2023، وستدخل هذه البطولة بثقة أكبر بفضل نجاحاتها الإقليمية الأخيرة، بعد فوزها على جنوب إفريقيا (3-0) في نهائي كأس كوسافا في يونيو 2025.

 

