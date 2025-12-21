حسام حسن يكشف استعدادات المنتخب لـ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025: محمد صلاح أيقونة عالمية.. أثق في الدفاع ونضخ دماء جديدة.. وتريزيجه: لا نقبل التقليل من الكرة المصرية

18 حجم الخط

يواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة نظيره الزيمبابوي في افتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

حسام حسن: محمد صلاح أيقونة عالمية

وكشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن تواصله المستمر مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال أزمته الأخيرة مع ناديه، مؤكدًا أن تلك الأزمة لا تنعكس على مستواه مع المنتخب الوطني.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء زيمبابوي: إن أي مشكلات يمر بها صلاح مع ليفربول لا تؤثر مطلقًا على أدائه بقميص المنتخب، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يحرص دائمًا على التواصل مع اللاعبين وتحفيزهم من أجل تحقيق الفوز في مباريات البطولة، وصولًا إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب.

وأضاف المدير الفني أن أزمة صلاح مع ناديه لن يكون لها أي تأثير على عطائه الدولي، مؤكدًا أن قائد المنتخب سيظل أيقونة كروية وأحد أفضل لاعبي العالم، وأنه يسانده فنيًا بشكل كامل.

الثقة في دفاع المنتخب وضخ دماء جديدة

وأوضح حسام حسن أن قائمة المنتخب تضم 14 لاعبًا جديدًا، من بينهم 7 لاعبين من المنتخب الأولمبي، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتجديد الدماء داخل صفوف الفريق، وأكد ثقته في الخط الدفاعي، نافيًا وجود أي أزمة، مشيرًا إلى أن غياب محمد عبد المنعم بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي سيتم تعويضه بعناصر قادرة على تحمل المسؤولية.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

وشدد المدير الفني على جاهزية الجهاز الفني واللاعبين لخوض البطولة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو إسعاد الجماهير المصرية، وأن مواجهة زيمبابوي في الافتتاح تمثل محطة مهمة تمنح الفريق دفعة قوية لاستكمال المشوار.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على فخره بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لاعبًا في السابق ومدربًا حاليًا، معربًا عن أمله في التتويج باللقب كمدير فني.

تريزيجيه: لا نقبل التقليل من الكرة المصرية

من جانبه، أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، أن الجيل الحالي للفراعنة بلغ نهائي كأس الأمم الأفريقية مرتين دون أن يحالفه التوفيق في حصد اللقب، مشددًا على أن ذلك لا ينتقص من قدرات المنتخب أو قيمة الكرة المصرية.

وقال تريزيجيه، خلال المؤتمر الصحفي: إن المنتخب سيدرس كل منافس بشكل منفصل خلال البطولة، مؤكدًا أن أي إخفاقات سابقة لا تبرر التقليل من شأن المنتخب الوطني أو الكرة المصرية، وهو أمر يرفضه اللاعبون تمامًا.

وأضاف نجم المنتخب أن مصر لطالما أنجبت أفضل لاعبي القارة، ولا يمكن المساس بقيمة المنتخب تحت أي ظرف، مؤكدًا ثقة اللاعبين في قدرتهم على تقديم مستويات قوية وتحقيق نتائج تليق بتاريخ الفراعنة.

استعدادات المنتخب ودعم اتحاد الكرة

ومن المقرر أن يؤدي منتخب مصر مرانًا خفيفًا مساء اليوم الأحد، تحت قيادة حسام حسن، على ملعب تغازوت الفرعي بمدينة أكادير.

وكان هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وصل إلى مدينة أكادير مساء أمس السبت، لمؤازرة المنتخب خلال البطولة. وكان أبو ريدة قد شارك في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة المغربية الرباط، والذي شهد صدور عدد من القرارات المهمة.

وعقب الاجتماع، توجه أبو ريدة مباشرة إلى أكادير للاجتماع بلاعبي المنتخب ودعمهم قبل مواجهة زيمبابوي، وقرر الإقامة بشكل كامل مع البعثة، من أجل توفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الانتصارات والمنافسة على اللقب.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات، غدًا الإثنين 22 ديسمبر، على استاد أدرار بمدينة أكادير، وتنطلق في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، الناقل الرسمي لمنافسات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.