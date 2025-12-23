هل تستعد أمريكا لمواجهة عسكرية مع الصين؟ ترامب يرد

18 حجم الخط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السفن الحربية الأمريكية تتمتع بقوة كبيرة وتشكِّل ركيزة أساسية في تحقيق التفوق العسكري للولايات المتحدة، مشددًا على أن بلاده تواصل تطوير قدراتها البحرية ضمن استراتيجية شاملة لحماية الأمن القومي الأمريكي.

ترامب: بناء السفن يهدف إلى التفوق العسكري الأمريكي وليس لمواجهة الصين

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تصنع سفنًا أمريكية متطورة من أجل الحفاظ على تفوقها العسكري العالمي، نافيًا أن تكون هذه الخطوات موجهة خصيصًا للدخول في مواجهات مع الصين.

وأضاف أن هدف واشنطن الأساسي هو تعزيز الردع العسكري وضمان جاهزية القوات البحرية في مختلف أنحاء العالم.

ترامب: التركيز على الصناعة العسكرية الوطنية وتعزيز القدرات البحرية

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن برامج بناء السفن الجديدة تدعم الصناعة الوطنية وتوفر آلاف فرص العمل، إلى جانب دورها في تحديث الأسطول البحري الأمريكي ورفع كفاءته القتالية والتكنولوجية، بما يواكب التحديات الأمنية المتغيرة.

انتقاد ترامب للإدارة السابقة بسبب تجاهلها الأوضاع في فنزويلا

وفي سياق آخر، انتقد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، معتبرًا أنه تجاهل الأوضاع المتدهورة في فنزويلا، سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني، ما ساهم في تفاقم الأزمة هناك.

وأكد أن إدارته تولي اهتمامًا خاصًا بملف فنزويلا في إطار سياستها تجاه أمريكا اللاتينية.

رسائل سياسية وعسكرية من ترامب في توقيت حساس

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تطورات متسارعة وتنافسًا متزايدًا بين القوى الكبرى، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة تأكيد مكانتها العسكرية والسياسية عالميًا، مع توجيه رسائل تطمين للحلفاء وردع للخصوم.

