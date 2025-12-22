الإثنين 22 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الكهرباء تشن حملات موسعة لمراقبة الحصول على التيار ببشتيل

حملات شبكة جنوب القاهرة
حملات شبكة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فيتو
واصلت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء حملاتها لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسبة الفقد الكهربائي على الشبكة الموحدة للكهرباء في النطاق الجغرافي للشركة.


حملات مراقبة توزيع الكهرباء 


جاء ذلك بناء على تعليمات المهندس طارق عبد الشافى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس أمين إبراهيم مدير عام شبكات بشتيل، حيث تم تشكيل حملة مكونة من محمد نبيل مأمور الضبط، وعصام العجوز مهندس الفقد والوردية، وصبري عزيز مأمور الضبط، وأمين جبريل مأمور الضبط، ومحمد جمال متابعة رئيس الشركة، وعدد من رجال الضبطية القضائية.


حملات وزارة الكهرباء لتقليل الفقد الفني على الشبكة الموحدة للكهرباء

 
وأسفرت الحملة عن رفع عدد من العدادات للشك في سلامتها، فضلا عن تحرير عدد من المحاضر بمنطقة بشتيل ومنطقه طناش، وذلك للتأكد من التزام العملاء من الحصول على التيار الكهربائي بشكل قانوني.
 

وأكدت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، مواصلة حملاتها المستمرة لم لجهة ارتفاع نسب الفقد الفني في النطاق الجغرافي للشركة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



