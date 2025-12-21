مصرع شاب صعقًا بالكهرباء داخل مرشح مياه بأرمنت

18 حجم الخط

لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه، اليوم الأحد، إثر تعرضه لصعق كهربائي مفاجئ، أثناء تواجده داخل أحد مرشحات المياه بمركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر.

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الأقصر بلاغًا يفيد بوجود حالة وفاة داخل مرشح مياه بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية، يرافقها فريق إسعاف، إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن الشاب تعرض لصدمة كهربائية شديدة، أسفرت عن توقف عضلة القلب ووفاته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أرمنت، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتباشر الأجهزة الأمنية والتنفيذية تحرياتها للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة، مع بحث مدى توافر اشتراطات السلامة داخل موقع الحادث.

