بينهم طفلان، أسماء مصابي حادث طريق المنصورة جمصة في الدقهلية

أصيب 8 أشخاص في تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بين قريتي وزير وجميانة، على طريق المنصورة جمصة الطريق الدولي الساحلي في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل علي طريق المنصورة جمصة.

5 سيارات للتعامل مع حادث طريق جمصة

علي الفور انتقلت قوة أمنية و5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتبين تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم لـمستشفى بلقاس المركزي.

اسماء المصابين وتفاصيل إصابة كل منهم:

وكشف مصدر طبي استقبال المصابين جراء الحادث وهم:

١ - "أحمد ال ال ال" 38 سنة قرية منشية نصر شربين صاحب محل كماليات ومصاب بجرح بالرأس.

٢- "سارة ع ز ا" 28 سنة ربة منزل مقيمة بمنشية ناصر شربين ومصابة بجرح قطعي بالوجه

٣- “سدرة ا ال” ثلاث سنوات طفلة ومصابة بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي والحالة العامة سيئة

٤ـ "محمد ط ح ع" 19 سنة مقيم بعزبة المكنة بلقاس طالب ومصاب بكسر بالقدم اليمنى

٥ـ "أحمد ن ش خ" 40 سنة محاسب بشركة مقيم بسمنود الغربية ومصاب بجرح قطعي بالرأس وكدمات بالصدر.

٦- "محمد ا ح ال" 22 سنة مقيم بالمنصورة طالب ومصاب بجرح بالرأس.

٧- “ ماجدة ال ال” 43 سنة مقيم بشها بالمنصورة ربة منزل ومصابة بجرح بالرأس

٨ -"حمزة م ح" 3 سنوات طفل ومصاب بجرح بالرأس

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات

إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل بآخر

وعلى صعيد آخر، أصيب 3 شباب في العقد الثاني من العمر، في تصادم موتوسيكلين على طريق كفر أبو سيد أحمد مركز شربين في محافظة الدقهلية..

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل بآخر على طريق كفر أبو سيد أحمد مركز شربين في محافظة الدقهلية

سيارتان إسعاف بموقع الحادث



علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شربين بـأمن الدقهلية وسيارتا إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص في العقد الثاني من عمرهم نتيجة تصادم موتوسيكل بآخر

وكشف مصدر طبي بمستشفي شربين المركزي عن استقبال 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم موتوسيكل باخر علي طريق في شربين.

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات

وتبين أن المصابين هم السيد س ال ع س 12 سنة مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن وانخفاض بدرجة الوعي.



وأصيب أحمد ع ا ب ال 17 سنة باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالحوض والساق اليسرى وجرح قطعي بالركبة اليسرى.



وأصيب أحمد ع محمد م ع 13 سنة مصابا باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالفخذ والساق اليسرى والفقرات القطنية واليد اليسرى.



محضر للعرض على النيابة العامة

جرى نقل المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

