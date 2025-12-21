18 حجم الخط

اضطرابات القولون من أكثر الإصابات التى يعانى منها الشباب والفتيات فى مصر نتيجة العادات الغذائية والحياتية الخاطئة والضغوط اليومية.

واضطرابات القولون تسبب عدم الراحة وآلام الجهاز الهضمى ومايعوق بعض الأعمال اليومية وقد يعوق الخروج من المنزل أحيانا لذا يبحث مرضى القولون عن أفضل طرق للعلاج.

10 طرق بسيطة وفعالة لراحة القولون

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية: إن هناك 10 طرق بسيطة وفعالة لراحة القولون وتنظيفه، منها:-

شرب مياه علي مدار اليوم بشكل متقطع، لترطيب الجسم، والمياه تساعد على الهضم وتسهل خروج الفضلات، ويفضل شربها على مدار اليوم، ولو بمعدل ربع كوب كل ساعة وليس كمية كبيرة مرة واحدة.

10 طرق بسيطة لراحة القولون

تناول ملعقتين ملح بحرى فى كوب ماء دافئ على الريق، تنشط حركة القولون.

الاهتمام بالألياف الذائبة تحديدا في النظام الغذائي مثل الخضار المطبوخ، وبذور الشيا، والصمغ العربي، فهى تساعد في حركة الأمعاء.

تناول مياه بالليمون الدافئ قبل الوجبات.

عصير الصبار، ينظف ويريح القولون.

الاهتمام بتناول مصادر البروبيوتيك، أى الطعام الذى يحتوى على بكتيريا نافعة مثل الزبادي والمخللات المتخمرة.

تناول مشروبات أعشاب مثل اليانسون والصبار للمساعدة على الهضم.

تناول الزنجبيل، فهو يحسن الهضم كثيرا.

تناول زيت السمك فهو غنى بالأوميجا 3 ويدعم صحة القولون.

اتباع نظام الصيام المتقطع فى الغذاء، فهو يعمل على راحة الجهاز الهضمي ويجب شرب المياة والسوائل خلاله، للحصول على أفضل النتائج.

وأضاف سلامة، أن المواظبة على هذه النصائح يساعد على راحة القولون وتنظيفه سريعا ما يقلل من حدوث أى اضطرابات بالجهاز الهضمي وبالتالى يساعد على الراحة، ويجب أيضا الالتزام بنظام غذائي متوازن مع الابتعاد عن الأكلات التي تهيج القولون وأبرزها اللبن والثوم والبصل والكرنب وغيرهم.

