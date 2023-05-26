10 أطعمة تسبب تهيج القولون العصبي

القولون العصبي أحد اضطرابات الجهاز الهضمي ومشكلة صحية عامة.



وكشفت وزارة الصحة عن وجود بعض الأطعمة تسبب تهيج القولون العصبي منها:



١- الصلصة

٢- القرنبيط

٣- البصل

٤- التفاح

٥- الفلفل الحار

٦- الخوخ

٧- البرقوق

٨- الخبز

٩- المكرونة

١٠- المعجنات



والقولون العصبي حالة مزمنة شائعة، وتظهر الأعراض في سن البلوغ، وهي أكثر انتشارا عند النساء.​

أسباب القولون العصبي

وتشمل أهم أسباب القولون العصبي:

١- التوتر

٢-اختلال توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء

٣- حدوث عدوى بكتيرية حادة.​​

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أعراض القولون العصبي

وتتضمن أهم أعراض القولون العصبي:

١- آلام بالبطن

٢- الإسهال أو الإمساك المزمن

٣- الانتفاخ والغازات والتجشؤ.​​

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن وجود بعض المفاهيم الخاطئة عن الأعراض المصاحبة لاضطراب القولون العصبي، وهي:

١-وجود ألم بالمعدة.

٢- وجود قيء وتجشؤ.

٣- خروج الدم مع البراز.​​

وأكدت أنه لا يوجد وصفة غذائية تصلح لكل مرضى القولون العصبي وضرورة استشارة الطبيب للحصول على التشخيص السليم، والصيدلي من أجل الاستخدام الأمثل والآمن للدواء.

ووجهت هيئة الدواء المصرية نصائح للحد من تطور القولون العصبي ومنع زيادة أعراض القولون العصبي منها:

١- تنظيم حركة الأمعاء بتناول كميات قليلة من الطعام من خلال عدد وجبات أكثر.​

٢- ممارسة التمارين الرياضية التي تعمل على تنشيط حركة الجهاز الهضمي.​

٣- الابتعاد عن التوتر والقلق والضغط العصبي لأنه يؤثر على تهيج القولون.​

ووجهت هيئة الدواء المصرية نصائح للحماية من الإصابة بالقولون العصبي، مشيرة إلى أن القلق والتوتر والضغط العصبي من أبرز أسباب الإصابة بالقولون العصبي.

وأكدت هيئة الدواء المصرية إن عدم الانتظام في تناول الوجبات اليومية "ثلاث وجبات يومية"، والإفراط في تناول الطعام​، وتناول الطعام على طعام آخر، والنوم المباشر بعد تناول الوجبات، وممارسة الرياضة بعد تناول الطعام مباشرة ضمن أسباب الإصابة بالقولون العصبي

ونصحت هيئة الدواء المصرية مرضى القولون العصبي بعدم تناول الأدوية التي تعالج الإمساك، مثل السنا (Senna) لمدة طويلة؛ لأنها قد تؤدي لحدوث الإمساك المزمن على المدى الطويل؛ نظرًا لأنها تعمل على تحفيز نشاط عضلات القولون.

وأكدت هيئة الدواء المصرية على ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية في حال تكرار حالة الإمساك.

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