أفضل أطعمة لطرد الغازات وتهدئة القولون، وتريح البطن

أفضل أطعمة لطرد الغازات وتهدئة القولون، تراكم الغازات والشعور بالانتفاخ من أكثر المشكلات المزعجة التي تعاني منها النساء، خاصة في أوقات التوتر أو عند تناول أطعمة ثقيلة يصعب هضمها.

ومع ازدياد انتشار القولون العصبي وتأثيره على الحياة اليومية، يصبح البحث عن أطعمة طبيعية ولطيفة على الجهاز الهضمي أمرًا مهمًا لتخفيف الألم وتهدئة التقلصات.

أشارت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن تهدئة القولون وطرد الغازات لا يحتاجان إلى أدوية دائمًا، بل يمكن الاعتماد على أطعمة طبيعية فعّالة تعمل على تهدئة التقلصات، وتحسين الهضم، وطرد الغازات بسرعة.

أفضل أطعمة ومشروبات تساعد في طرد الغازات

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى مجموعة من أفضل الأطعمة والمشروبات الطبيعية التي تساعد في طرد الغازات، والتخلص من الانتفاخ، وتهدئة القولون بطريقة آمنة وفعالة.

1. النعناع: المهدّئ الأول للقولون

يُعد النعناع من أشهر الأعشاب التي تعمل على استرخاء عضلات الأمعاء، مما يساعد على خروج الغازات بسهولة وتقليل الشعور بالامتلاء. يحتوي النعناع على مادة المنثول التي تعمل كمضاد للتقلصات، وتخفف من آلام القولون العصبي.

ينصح بتناول كوب من شاي النعناع الدافئ بعد الوجبات الدسمة أو عند الشعور بالانتفاخ، ويمكن أيضًا مضغ أوراق النعناع الطازجة للحصول على نتيجة أسرع.

2. الزنجبيل: طارد قوي للغازات ومحفز للهضم

الزنجبيل غني بمركبات طبيعية تساعد على تسريع عملية الهضم وتقليل تراكم الغازات في البطن. كما يقلل من الالتهابات داخل الأمعاء ويمنع التخمر الذي يسبب الانتفاخ.

يمكن شرب شاي الزنجبيل قبل أو بعد الطعام، أو إضافة قطع الزنجبيل الطازج للطعام. كما يُنصح باستخدامه مع الليمون والعسل للحصول على تهدئة إضافية للقولون.

3. الشمر: صديق المعدة والقولون

يُعد الشمر من أهم الأطعمة التي يعتمد عليها أطباء التغذية لعلاج الانتفاخ. بذوره تحتوي على زيوت طيّارة مثل الأنيثول التي تمنع التقلصات وتساعد على خروج الغازات.

يمكن مضغ بذور الشمر مباشرة أو تحضير كوب من شاي الشمر. كثير من الأمهات يعطين أطفالهن ماء الشمر للتخلص من مغص البطن، وهذا دليل على فعاليته وقوته.

4. الكمون: يعالج التخمر ويريّح البطن

من أكثر التوابل وأكثرها فاعلية في طرد الغازات وتقليل الانتفاخ. يعمل الكمون على منع تخمر الطعام داخل المعدة، كما يسهّل حركة الأمعاء ويقلل التقلصات.

يُستخدم بإضافته للأطعمة أو شربه في شكل مشروب الكمون الدافئ، ويمكن خلطه بالليمون للحصول على تأثير أسرع.

5. الموز: فاكهة لطيفة على الجهاز الهضمي

على عكس الاعتقاد الشائع، يساعد الموز على تهدئة القولون بفضل احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف القابلة للذوبان التي تنظّم حركة الأمعاء وتقلل من تراكم الغازات.

كما يمنع احتباس السوائل ويقلل من الشعور بالانتفاخ الناتج عن احتباس الصوديوم.

6. الزبادي: البكتيريا المفيدة لعلاج الانتفاخ

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تعمل على إعادة التوازن الهضمي وتقليل إنتاج الغازات داخل الأمعاء.

تناول كوب من الزبادي يوميًا يساعد على:

تحسين الهضم

تهدئة القولون

تقليل الانتفاخ

منع الإمساك الذي يسبب تراكم الغازات

ويفضَّل اختيار الزبادي الطبيعي الخالي من السكر.

7. الخيار: يرطّب الجهاز الهضمي ويقلل الالتهابات

الخيار غني بالماء والألياف الخفيفة التي تساعد على تنظيف الأمعاء وتسهيل حركة الهضم، ما يقلل تراكم الغازات. كما يعمل كملطف للقولون العصبي، ويقلل من تهيج بطانة المعدة.

تناول الخيار يوميًا، خاصة في المساء أو مع وجبات خفيفة، يساعد على تقليل الانتفاخ بشكل ملحوظ.

8. الكرفس: منظم طبيعي للهضم

الكرفس غني بمركبات تساعد على إفراز السوائل الهضمية، مما يسرّع عملية الهضم ويمنع تخمر الطعام داخل الأمعاء. كما أنه مدر للبول، ما يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة التي تسبب انتفاخ البطن.

يمكن تناوله كعصير أو إضافته للسلطات.

9. البابايا: فاكهة سحرية للهضم

تحتوي البابايا على إنزيم طبيعي يُسمى باباين يساعد على هضم البروتينات الثقيلة التي تسبب غازات مزعجة في الأمعاء. كما تمنع الإمساك الذي يعتبر من أكبر أسباب الانتفاخ.

تناول نصف فاكهة بابايا أو كوب عصير منها يساعد على تهدئة القولون خلال ساعات.

10. الكركم: مضاد التهاب قوي للقولون

الكركم ليس فقط لتحسين المناعة، بل يساعد بشكل مباشر على تهدئة التهابات القولون وتقليل الغازات. يحتوي على مركب الكركمين الذي يحسن من حركة الجهاز الهضمي ويقلل المغص.

يمكن تناوله بإضافته للطعام أو شربه كـ"حليب الكركم" الدافئ.

11. التفاح: مصدر ممتاز للألياف المريحة للأمعاء

التفاح غني بـ الألياف القابلة للذوبان التي تعمل على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل الغازات. كما يحتوي على مضادات أكسدة تقلل من تهيّج القولون والعصبية المصاحبة له.

يفضَّل تناول التفاح بقشره للحصول على أكبر فائدة.

12. البطاطا المسلوقة: تهدئة فورية للقولون العصبي

البطاطا المسلوقة من أكثر الأطعمة التي ينصح بها الأطباء لمرضى القولون العصبي، فهي لطيفة جدًا على المعدة وسهلة الهضم ولا تسبب أي غازات إضافية.

تعمل على:

تهدئة التقلصات

تقليل الالتهابات

إعطاء شعور بالشبع بدون إزعاج الجهاز الهضمي

التخلص من غازات البطن، فيتو

نصائح هامة لتقليل الغازات وتهدئة القولون

بالإضافة إلى الأطعمة، هناك عادات بسيطة تساعد على التخلص من الانتفاخ بسرعة:

تناول الطعام ببطء

السرعة في الأكل تسبب دخول هواء إضافي إلى المعدة، ما يزيد من الغازات.

تجنب المشروبات الغازية والعلكة

لأنها تحبس الهواء داخل البطن.

تقليل الأطعمة المسببة للغازات

مثل البقوليات، الكرنب، المشروبات الغازية، المعجنات الثقيلة.

المشي لمدة 10 دقائق بعد الأكل

يفيد في تحريك الأمعاء وتقليل الغازات المتراكمة.

