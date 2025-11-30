أعراض التهاب القولون العصبي عند النساء، العلامات المبكرة وطرق اكتشافه

18 حجم الخط

أعراض التهاب القولون العصبي عند النساء، يُعدّ التهاب القولون العصبي (IBS) من أكثر الاضطرابات الهضمية شيوعًا بين النساء، إذ تشير الإحصاءات إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة به مقارنة بالرجال بنسبة قد تصل إلى الضعف، ويرجع ذلك لعوامل هرمونية ونفسية وطبيعة الجهاز العصبي المعوي لديهن.



وعلى الرغم من كونه مرضًا غير خطير من الناحية العضوية، إلا أنّ أعراضه قد تكون مرهقة ومزعجة وتؤثر بشكل كبير على جودة الحياة، خاصة عند تزايد التوتر أو تغيّر الهرمونات أو الضغوط اليومية.



أعراض القولون العصبي عند النساء

في هذا التقرير يستعرض الدكتور محمد عبد العزيز استشاري أمراض الباطنة والغدد الصماء، بالتفصيل أبرز أعراض القولون العصبي عند النساء، وكيف يمكن تمييزه عن اضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.



آلام البطن المزمنة والمتكررة

تُعد آلام البطن من أكثر العلامات وضوحًا عند النساء المصابات بالقولون العصبي. تمتاز هذه الآلام بأنها:



تظهر في شكل مغص أو تقلّصات في أسفل أو جانبي البطن.

قد تزداد بعد تناول الطعام أو عند التوتر والانفعال.

تتحسن غالبًا بعد إخراج الغازات أو التبرز.

تتكرر بشكل أسبوعي أو شبه يومي، وهو ما يجعلها عرضًا مزمنًا وليس عارضًا عابرًا.

وغالبًا ما تصف النساء هذا الألم بأنه موجات تأتي وتذهب، وقد ترتبط بموعد الدورة الشهرية بسبب تأثير الهرمونات على حركة الأمعاء.

الانتفاخ الشديد والشعور بالامتلاء

الانتفاخ من أبرز الأعراض المزعجة للقولون العصبي عند النساء، بل قد يزداد لدرجة تجعل البطن يبدو أكبر حجمًا خاصة بعد الوجبات. ومن صفاته:

شعور دائم بامتلاء البطن حتى مع تناول كميات قليلة.

زيادة الغازات بشكل ملموس.

صعوبة في طرد الغازات أو شعور بأنها محبوسة داخل الأمعاء.

قد يزداد الانتفاخ أثناء النصف الثاني من الدورة الشهرية.

يحدث ذلك نتيجة حساسية الأمعاء المفرطة، حيث تتأثر حركة القولون بأبسط المثيرات الغذائية أو النفسية.

اضطرابات في حركة الأمعاء (إمساك – إسهال – تبدّل بينهما)

يظهر القولون العصبي عند النساء في ثلاثة أنماط:

إمساك مزمن:

صعوبة في التبرز.

براز صلب أو متقطع.

شعور بعدم الإفراغ الكامل.

قد يصاحبه ألم أثناء التبرز وانتفاخ.

إسهال متكرر:

رغبة مفاجئة في دخول الحمام بعد الأكل.

براز لين أو مائي.

نوبات إسهال مفاجئة أثناء التوتر أو خارج المنزل.

نمط مختلط:

وهو الأكثر شيوعًا بين النساء، حيث يتبدّل الإمساك مع الإسهال حسب الحالة النفسية أو الطعام.

الغازات الكثيرة وخروج الأصوات من البطن

تعاني السيدات المصابات بالقولون العصبي من زيادة واضحة في الغازات، والتي قد تسبب:

أصوات قرقرة مزعجة.

ضغطًا وألمًا في أسفل البطن والجانبين.

إحراجًا اجتماعيًا خاصة أثناء الاجتماعات أو العمل.

وترجع هذه المشكلة إلى بطء حركة الأمعاء واضطراب البكتيريا النافعة.

الغثيان وفقدان الشهية أحيانًا

بعض النساء يشعرن بغثيان متكرر خاصة بعد تناول أطعمة معينة مثل الأكلات الدسمة أو البقوليات أو الحليب. وقد يصاحبه:

فقدان مؤقت للشهية.

رغبة في القيء دون حدوثه.

شعور بثقل في المعدة.

ويحدث هذا بسبب تأثير القولون العصبي على العصب الحائر الذي يربط الأمعاء بالمعدة.

الشعور بالتعب العام والإرهاق

ربما تتعجب بعض النساء من ارتباط القولون العصبي بالتعب، لكنه عرض شائع ناتج عن:

الضغط العصبي المستمر.

قلة النوم بسبب آلام البطن الليلية.

نقص امتصاص بعض العناصر الغذائية.

الإجهاد الناتج عن نوبات الإسهال أو الإمساك.

وقد تشعر المصابة بأن جسمها مرهق رغم عدم القيام بمجهود كبير.

القلق والتوتر وتقلب المزاج

القولون العصبي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحالة النفسية؛ لذلك:

تزيد الأعراض مع الزعل أو التوتر أو المرور بموقف ضاغط.

تظهر مشاعر مثل العصبية السريعة أو القلق أو الانزعاج.

قد تشعر المرأة بأنها أكثر حساسية للمواقف اليومية.

ويرجع ذلك إلى أن الجهاز الهضمي والدماغ يعملان كمنظومة واحدة تُعرف بـ محور الدماغ–الأمعاء.

تقلصات أثناء الدورة الشهرية وزيادة الأعراض قبلها

النساء أكثر عرضة لزيادة حدة القولون العصبي خلال:

الأيام التي تسبق الدورة الشهرية.

أثناء نزولها.

ويرجع السبب إلى:

تغيّر مستويات الإستروجين والبروجسترون.

زيادة حساسية الأمعاء.

احتباس السوائل واضطراب النوم في تلك الفترة.

مخاط في البراز عند بعض الحالات

وجود مخاط شفاف أو أبيض في البراز يعتبر من العلامات الشائعة للقولون العصبي، ويحدث بسبب زيادة إفرازات الغشاء المخاطي للأمعاء. لكنه لا يصاحبه دم، مما يساعد على تمييزه عن الأمراض الخطيرة.

ألم أسفل الظهر وألم في الجنبين

بعض النساء يشعرن بآلام تمتد إلى:

أسفل الظهر،

أو الحوض،

أو الفخذين.

وغالبًا ما تكون هذه الآلام انعكاسًا لتشنّجات الأمعاء والغازات، وليست مشكلة في الظهر نفسه.

أعراض التهاب القولون

كيف تفرّقين بين القولون العصبي وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى؟

هناك علامات تستدعي الفحص الطبي لأنها ليست من أعراض القولون العصبي، مثل:

فقدان وزن غير مبرر.

وجود دم في البراز.

قيء متكرر.

ارتفاع حرارة.

آلام شديدة توقظك من النوم ليلًا.

أما القولون العصبي فمشكلته الأساسية وظيفية وليس بسبب تلف عضوي.

نصائح أولية للتعامل مع الأعراض

تجنب الأطعمة التي تثير الأعراض: البقوليات، المقليات، المشروبات الغازية، القهوة الزائدة.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة.

شرب كمية كافية من الماء.

إضافة الألياف تدريجيًا.

ممارسة رياضة المشي يوميًا.

النوم ساعات كافية.

تنظيم الضغط النفسي عبر التنفس العميق أو اليوجا.

