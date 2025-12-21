محافظ الجيزة يتفقد مدينة الطالبات بالعجوزة لمتابعة مستوى الخدمات

18 حجم الخط

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بجولة تفقدية لمتابعة حالة الخدمات المقدمة داخل مدينة الطالبات بحي العجوزة وذلك في إطار المتابعة الدورية للمنشآت الخدمية والتعليمية بما يضمن توفير بيئة آمنة ومجهزة للطالبات.

لقاء مع عدد من الطالبات المقيمات بالمدينة الجامعية

وحرص المحافظ، خلال جولته التفقدية على عقد لقاء مع عدد من الطالبات المقيمات بالمدينة الجامعية أجرى خلاله حوارًا أبويًا للتعرف على مدى رضاهن عن مستوى الخدمات المقدمة بالإضافة إلى الاستماع إلى مقترحاتهن بما يسهم في تطوير منظومة العمل داخل المدينة الجامعية.

وخلال الجولة وجّه محافظ الجيزة برفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة وتقليم الأشجار وتهذيب المسطحات الخضراء، وتجميل واجهات المباني، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمكان.

كما أوضح المحافظ ان مدينة الطالبات قد شهدت خلال الفترة السابقة أعمال تطوير شملت رفع كفاءة المباني والبنية التحتية وتنفيذ الاشتراطات الفنية اللازمة للحماية المدنية حفاظًا على سلامة الطالبات والمقيمين بالمدينة.

وشدد على ضرورة المتابعة الدورية للصيانات للمباني والمرافق بالمدينة لضمان عدم تأثر اي خدمات مقدمة للطالبات.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة ووليد عبداللطيف معاون المحافظ، وأشرف بكر رئيس حي إمبابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.