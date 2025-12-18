أخبار مصر اليوم: رسالة قوية من مصر والسودان لحماية الأمن المائي.. نتيجة 30 دائرة انتخابية للنواب ملغاة بحكم قضائي.. غلق جزئي بـ"أحمد عرابي" أعلى محور الفريق كمال عامر

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

أكدت مصر أنها تتابع مصر بقلق بالغ استمرار حالة التصعيد والتوتر الشديد الحالية في السودان، وما نجم عن هذه الحالة من مذابح مروعة وانتهاكات سافرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان في حق المدنيين السودانيين، خاصة في الفاشر

جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية المصرية بمناسبة زيارة الفريق أول ركن عبّد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني إلى جمهورية مصر العربية اليوم الخميس الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى لـ 30 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة لنظام الفردي، ضمن انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أُجريت أيام الإثنين والثلاثاء 8 و9 ديسمبر 2025 للمصريين بالخارج، وأيام الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر 2025 داخل جمهورية مصر العربية.

تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الأوضاع الإقليمية في منطقة حوض النيل وفي منطقة القرن الأفريقي، حيث تم التأكيد على تطابق رؤى البلدين بشأن الأولويات المرتبطة بالأمن القومي

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية بقدرة 1500 ميجاوات.

أعلنت محافظة الجيزة عن غلق جزئي بالتناوب بمحور أحمد عرابي في الاتجاهين بالمنطقة الواقعة أعلى محور الفريق كمال عامر وذلك لمدة 6 أيام، وهذا في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بمحور أحمد عرابي، حيث سيتم تنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية للمحور في الاتجاهين.

وتوضح محافظة الجيزة أن الغلق سيتم على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباح غدًا الجمعة الموافق 19/12/2025 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد الموافق 21/12/2025،

قرر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اعتبار يوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026 إجازة رسمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة، بمناسبة عيد الغطاس للأخوة المسيحيين، وذلك في إطار مراعاة المناسبات الدينية الرسمية.

واعتمد محافظ الجيزة مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 لصفوف النقل والشهادات المحلية بمختلف أنواعها، بجميع مدارس المحافظة، على أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، وفق الجداول المعتمدة لكل مرحلة تعليمية.

اعتمد فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين الأزهرية (الدور الأول)، للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب العدوان، وذلك عن العامين الدراسيين (2023/2024) و(2024/2025)، بنسبة نجاح عامة ٩٧.٤٪، بحضور فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذ/ خالد إبراهيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأكد وكيل الأزهر أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الدور التاريخي للأزهر الشريف في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه الدائم على رعاية أبنائه الطلاب، وتخفيف آثار الظروف الاستثنائية التي حالت دون انتظام العملية التعليمية، بما يضمن لهم حقهم الكامل في التعليم واستكمال مسيرتهم العلمية.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جولة الإعادة ستُجرى في 19 دائرة التي تم إلغاؤها من المرحلة الأولى، موزعة على 7 محافظات لمنافسة 35 مقعدًا برلمانيًا.

وأوضحت الهيئة أن الاقتراع سيبدأ خارج جمهورية مصر العربية يومي 24 و25 ديسمبر، فيما ستُجرى الانتخابات داخل البلاد يومي 27 و28 ديسمبر.

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق النسخة الرابعة من المسابقة القرآنية الكبرى في حفظ القرآن الكريم، وحفظ متن الخريدة البهية وشرحها للإمام الدرديري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخ السابقة من المسابقة بين الدارسين والدارسات بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، في إطار اهتمامها بالقرآن الكريم وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعانيه ومقاصده.

تتسنى المشاركة في المسابقة من خلال ترشيح عمداء مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ومديري المديريات لعدد خمسة من أفضل الدارسين والدارسات بكل مركز لتمثيل مركزهم في المسابقة، على ألا يكون قد سبق ترشيحهم في النسخ السابقة

