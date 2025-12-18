مواعيد امتحانات الثانوية العامة والفنية للفصل الدراسي الأول بالجيزة

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الثانوية للعام الدراسي 2025 / 2026، مؤكدة الالتزام بالجداول الرسمية لضمان انتظام سير العملية الامتحانية لجميع الطلاب.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة والفنية

وأوضحت المديرية أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الثانوي للصم وضعاف السمع والمكفوفين، ستُعقد خلال الفترة من السبت 10 يناير وحتى الخميس 15 يناير 2026، داخل جميع المدارس واللجان المخصصة، مع مراعاة توفير الأجواء الهادئة والمناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بتركيز وانضباط.

أما امتحانات التعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه، فتبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 وتستمر حتى الخميس 22 يناير 2026، وذلك لصفوف النقل، وفقًا للجداول المعتمدة لكل نوع من أنواع التعليم الفني بالمحافظة.

كما بدأت امتحانات المواد خارج المجموع ومادة المستوى الرفيع يوم الأحد 28 ديسمبر 2025، وتستمر حتى الأربعاء 31 ديسمبر 2025، بما يتيح للطلاب الوقت الكافي للتحضير والاطمئنان على جميع المواد الدراسية قبل استئناف امتحانات الصفوف الرئيسية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الامتحانات، وضرورة تهيئة اللجان بالكامل لضمان تطبيق إجراءات النظام والانضباط، مع توفير كل ما يلزم للطلاب من مستلزمات امتحانية وبيئة تعليمية مناسبة.

وشددت محافظة الجيزة على التعاون بين المدارس والوحدات المحلية لضمان تأمين محيط المدارس، منع أي إشغالات أو تعديات، ورفع المخلفات أولًا بأول، إلى جانب تيسير الحركة المرورية حول لجان الامتحانات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

هذه الخطوة تأتي ضمن جهود محافظة الجيزة لضمان انتظام سير العملية التعليمية والامتحانية في جميع مراحل التعليم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب بمختلف الأنظمة التعليمية.

