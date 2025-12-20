افتتاح سوق «اليوم الواحد» بحدائق الأهرام اليوم السبت

18 حجم الخط

يفتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم السبت، سوق «اليوم الواحد» بشارع التجنيد بمنطقة حدائق الأهرام، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.



ومن المقرر أن يضم السوق مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والتموينية، تشمل اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة والسلع الأساسية، إلى جانب منتجات شركات القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية.



خطة وزارة التموين ومحافظة الجيزة للتوسع في إقامة المنافذ والمعارض

ويأتي افتتاح سوق «اليوم الواحد» ضمن خطة وزارة التموين ومحافظة الجيزة للتوسع في إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة بالمناطق السكنية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مع ضمان توافر السلع بجودة مناسبة.



ومن المنتظر أن يشهد الافتتاح حضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، حيث سيتم تفقد أقسام السوق والاطمئنان على توافر السلع وانتظام العمل، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين من هذه المبادرة.

