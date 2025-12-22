الإثنين 22 ديسمبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين، وأبرزها مصر وزيمبابوي بأمم أفريقيا

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في كأس الأمم الأفريقية وتتصدرها مباراة مصر وزيمبابوي كما تقام مباريات في كأس مصر والدوري الإنجليزي.

مواعيد كأس أمم إفريقيا

مالي × زامبيا — الساعة 4:00 مساءً

جنوب أفريقيا × أنجولا — الساعة 7:00 مساءً

مصر × زيمبابوي — الساعة 10:00 مساءً

مواعيد كأس مصر

المصري × دكرنس — الساعة 2:30 مساءً

بيراميدز × FC Masar — الساعة 5:00 مساءً

مواعيد الدوري الإنجليزي الممتاز

فولهام × نوتنجهام فورست — الساعة 10:00 مساءً

مواعيد الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو × إسبانيول — الساعة 10:00 مساءً

دوري أبطال آسيا – النخبة

الشارقة × الهلال — الساعة 6:00 مساءً

تراكتورسازي تبريز × الدحيل — الساعة 6:00 مساءً

الشرطة × الأهلي — الساعة 8:15 مساءً

الغرافة × الوحدة — الساعة 8:15 مساءً

مواعيد السوبر الإيطالي

نابولي × بولونيا — الساعة 9:00 مساءً

