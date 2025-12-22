مواعيد مباريات اليوم الإثنين، وأبرزها مصر وزيمبابوي بأمم أفريقيا
يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في كأس الأمم الأفريقية وتتصدرها مباراة مصر وزيمبابوي كما تقام مباريات في كأس مصر والدوري الإنجليزي.
مواعيد كأس أمم إفريقيا
مالي × زامبيا — الساعة 4:00 مساءً
جنوب أفريقيا × أنجولا — الساعة 7:00 مساءً
مصر × زيمبابوي — الساعة 10:00 مساءً
مواعيد كأس مصر
المصري × دكرنس — الساعة 2:30 مساءً
بيراميدز × FC Masar — الساعة 5:00 مساءً
مواعيد الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام × نوتنجهام فورست — الساعة 10:00 مساءً
مواعيد الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو × إسبانيول — الساعة 10:00 مساءً
دوري أبطال آسيا – النخبة
الشارقة × الهلال — الساعة 6:00 مساءً
تراكتورسازي تبريز × الدحيل — الساعة 6:00 مساءً
الشرطة × الأهلي — الساعة 8:15 مساءً
الغرافة × الوحدة — الساعة 8:15 مساءً
مواعيد السوبر الإيطالي
نابولي × بولونيا — الساعة 9:00 مساءً
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا