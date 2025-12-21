الأحد 21 ديسمبر 2025
أخبار مصر

محافظة الجيزة تكشف حقيقة تنفيذ إزالات ونزع ملكيات لإنشاء طريق الإخلاص

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
رصدت  محافظة الجيزة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات إزالة أو نزع ملكية لبعض العقارات والأراضي المطلة على طريق الإخلاص، الكائن بنطاق أحياء الطالبية والعمرانية، والذي يجري تطويره حاليًا بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع لـوزارة الإسكان والمرافق.

وأوضحت محافظة الجيزة للمواطنين أنه لا توجد أي أعمال نزع ملكية أو إزالات لأي عقارات مطلة على طريق الإخلاص في نطاق أحياء الطالبية والعمرانية، باستثناء منطقة تقاطع محور عمرو بن العاص مع طريق الإخلاص، حيث يجري حاليًا دراسة إنشاء كوبري علوي من عدمه بمنطقة التقاطع فقط، دون صدور أي قرارات تنفيذية حتى تاريخه.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله، مع الاعتماد على  البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة كمصدر موثوق للحصول على المعلومات.

وأكدت  المحافظة أنه في حال وجود أي مستجدات تتعلق بالمشروع، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي لإخطار المواطنين أولًا بأول. 

