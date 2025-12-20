وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرام (صور)

18 حجم الخط

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سوق اليوم الواحد بمنطقة حدائق الأهرام، وذلك ضمن خطة وزارة التموين للتوسع في إقامة الأسواق المؤقتة التي توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

تفقد 19 سوقًا لليوم الواحد بعدد من مراكز وأحياء محافظة الجيزة

وشهد الافتتاح تفقد 19 سوقًا لليوم الواحد بعدد من مراكز وأحياء محافظة الجيزة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للوقوف على انتظام العمل وتوافر السلع وجودتها، بما يضمن وصول الخدمات التموينية إلى أكبر شريحة من المواطنين.

وحضر الفعاليات عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وأحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى جانب سيد البلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

ويشارك في سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرام 22 شركة من شركات القطاع العام، بالإضافة إلى نحو 8 شركات من القطاع الخاص، ويضم السوق 40 باكية متنوعة، إلى جانب مناطق مخصصة لانتظار السيارات المتنقلة، ويقام السوق عند البوابة الأولى لمنطقة حدائق الأهرام “مدخل التجنيد”، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وزيادة حجم المعروض من السلع.

ويطرح السوق مجموعة متكاملة من السلع الغذائية الأساسية التي تلبي الاحتياجات اليومية، من بينها السكر، والأرز، والزيت، والسمنة، واللحوم، والبيض، وغيرها من المنتجات، بتخفيضات ملحوظة مقارنة بالأسعار المتداولة في الأسواق، بما يحقق وفورات حقيقية للأسر.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أن أسواق اليوم الواحد تمثل إحدى الأدوات الفعالة لدعم استقرار الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص لتوفير سلع جيدة بأسعار مناسبة، مع ضمان الاستمرارية والتنظيم الدوري لهذه الأسواق.

وأوضح الوزير أن سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرام سيُقام بشكل منتظم، بما يعزز من دوره في ضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بصورة مستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين السلع الأساسية بأسعار عادلة.

من جانبه، أشاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بجهود وزارة التموين في التوسع في المبادرات المجتمعية الهادفة إلى دعم المواطنين، مؤكدًا أن السوق يوفر مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تتراوح بين 15% و30%.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تتابع الأسواق بشكل دوري بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات المعنية، للتأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة والالتزام بالأسعار المعلنة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن اختيار مواقع إقامة أسواق اليوم الواحد يتم بعناية، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، لضمان سهولة الوصول وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأسر.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع المحافظات، التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز من منظومة الحماية الاجتماعية ويدعم استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بشكل مستمر.

