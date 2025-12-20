السبت 20 ديسمبر 2025
أخبار مصر

إطلاق مخطط متكامل لتطوير ورفع كفاءة 74 نفقًا أسفل الطريق الدائري بالجيزة

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إطلاق مخطط متكامل لتطوير ورفع كفاءة 74 نفقًا أسفل الطريق الدائري بنطاقيه الشمالي والجنوبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، في خطوة تستهدف تحسين السيولة المرورية وتوفير ممرات آمنة وحضارية للمواطنين، بدلًا من ترك هذه الأنفاق عرضة للإغلاق أو الاستغلال العشوائي في أنشطة مخالفة.


وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة البنية التحتية والعناصر الإنشائية، وتحسين الطرق السطحية، إلى جانب تحديث منظومة الإضاءة داخل الأنفاق ومحيطها، بما يضمن أعلى معدلات الأمان وسهولة الاستخدام.

حصر الأنفاق المستهدفة


وأوضح أنه تم حصر الأنفاق المستهدفة بواقع 57 نفقًا أسفل الطريق الدائري الشمالي بنطاق أحياء ومراكز: الوراق، إمبابة، المنيرة الغربية، بولاق، الهرم، أوسيم، وكرداسة، بالإضافة إلى 17 نفقًا أسفل الطريق الدائري الجنوبي بنطاق أحياء: الهرم، الطالبية، العمرانية، جنوب الجيزة، وأبو النمرس.
 

وكشف محافظ الجيزة عن إنشاء وحدة دائمة ومتخصصة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، تتولى المتابعة اليومية لكافة الأنفاق والسلالم المطلة على الطريق الدائري، بالتنسيق مع الأحياء والمراكز المختصة، لضمان الانضباط الكامل، ومنع أي تعديات أو استخدامات غير قانونية، والحفاظ على أعمال النظافة والصيانة بشكل مستمر.
 

وفي الإطار نفسه، وجّه المحافظ مركز السيطرة بمحافظة الجيزة بإدراج متابعة الأنفاق ضمن منظومة المتابعة اليومية، مع تكليف رؤساء الأحياء والمراكز بتحديد نائب مسؤول بكل حي أو مركز لمتابعة النظافة اليومية، والتصدي الفوري لأي إشغالات أو مخالفات داخل الأنفاق أو على سلالم الطريق الدائري، بالتنسيق مع وحدة الأنفاق بالمحافظة.
 

 

وأشار المحافظ إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري تواصل حاليًا أعمال رفع كفاءة العناصر الإنشائية للأنفاق، مع البدء بالأنفاق الأكثر تدهورًا، إلى جانب ترقيم الأنفاق ووضع لافتات إرشادية تتضمن اسم النفق والحي أو المركز التابع له والارتفاعات المسموح بها.

وفي ختام تصريحاته، أكد محافظ الجيزة ترحيبه الكامل بالمشاركة المجتمعية، مشددًا على الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في الحفاظ على المشروعات التنموية وضمان استدامتها، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور  محمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ.

