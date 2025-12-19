الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

غلق جزئي لمحور أحمد عرابي بالجيزة يستمر 6 أيام

غلق الطريق، فيتو
غلق الطريق، فيتو
أعلنت محافظة الجيزة غلقًا جزئيًّا بالتناوب بمحور أحمد عرابي في الاتجاهين بالمنطقة الواقعة أعلى محور الفريق كمال عامر وذلك لمدة 6 أيام، وهذا في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بمحور أحمد عرابي، حيث سيتم تنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية للمحور في الاتجاهين.

 

موعد الغلق

وتوضح محافظة الجيزة أن الغلق سيتم على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الجمعة الموافق 19/12/2025 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد الموافق 21/12/2025، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباح يوم الجمعة الموافق 26/12/2025 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد الموافق 28/12/2025، على أن تُنفذ الأعمال على مدار 24 ساعة دون إيقاف للحركة المرورية، حيث سيتم الإبقاء على عدد حارتين مروريتين أمام حركة السيارات.

ووجَّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية الطرق بالمحافظة والإدارة العامة للمرور بضرورة التنسيق مع الشركة المنفذة للالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل حركة المركبات بمحيط منطقة الأعمال.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، إلى جانب تعيين الخدمات المرورية، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسيير الحركة المرورية.

أعمال الصيانة الدورية أعمال الصيانة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار الفريق كمال عامر تعيين الخدمات المرورية تسيير الحركة المرورية عادل النجار محافظ الجيزة محور احمد عرابي محور الفريق كمال عامر محافظ الجيزة محافظة الجيزة مرور الجيزة

