سفير الإمارات خلال لقائه بوزير الطيران: مصر وجهة استثمارية وسياحية متميزة

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الطيران المدني، في إطار دعم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال الطيران المدني.

وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير الطيران المدني بالسفير الإماراتي، مُتمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله، مؤكدًا قوة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما في ظل ما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات.

سفير الإمارات خلال لقاء وزير الطيران: مصر وجهة استثمارية وسياحية متميزة

وتناول اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك، خاصة سُبل تنشيط الحركة الجوية، والتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية والتشغيلية، بما يُسهم في دعم المصالح المتبادلة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لصالح البلدين.

وأوضح الدكتور سامح الحفني أن وزارة الطيران المدني تواصل جهودها في تطوير منظومة الطيران المدني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم أهداف التنمية الشاملة وتعزيز كفاءة مستوى الخدمات.

ومن جانبه، أعرب السفير حمد عبيد الزعابي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وأكد الزعابي أن مصر تمثل وجهة استثمارية وسياحية متميزة لما تتمتع به من مقومات فريدة ومناطق جذب مميزة، وفرص واعدة للنمو والتوسع.

