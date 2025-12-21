الأحد 21 ديسمبر 2025
أخبار مصر

جامعة عين شمس تشهد مناقشة رسالة ماجستير للمستشارة مروة هشام بركات

المستشارة مروة هشام
المستشارة مروة هشام بركات، فيتو
شهدت جامعة عين شمس مناقشة رسالة ماجستير للمستشارة مروة هشام بركات، وذلك في إطار دور الجامعة في دعم البحث العلمي، وبحضور رفيع المستوى ضم عددًا من قيادات الدولة ورموزها الدينية والتنفيذية والقضائية، تكريمًا لسيرة المستشار الراحل هشام بركات، النائب العام السابق، وتقديرًا لإسهاماته الوطنية.

وجاءت المناقشة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

كما حضر المناقشة الدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق، والدكتورة سهام أحمد عبد الحميد عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية.

أثر الأبعاد الاقتصادية على معدلات الجريمة البيئية

وجاءت رسالة الماجستير بعنوان: «أثر الأبعاد الاقتصادية على معدلات الجريمة البيئية (دراسة مقارنة)»، وقد تمت مناقشتها بكلية الحقوق، بإشراف مشترك مع كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.

وتكوّنت لجنة الإشراف والحكم من: الدكتور مصطفى فهمي الجوهري، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة عين شمس (مشرفًا رئيسيًا ومناقشًا)، الدكتور عمر محمد عبد الحميد سالمـان، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة الأسبق بجامعة حلوان (مناقشًا)، الدكتور ماجد محمد يسري أحمد مصطفى الخربوطلي، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة – أكاديمية مصر (مشرفًا ومناقشًا).
المستشار الدكتور طارق محمد عبد القادر عبد الله، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا (مناقشًا).

وتناولت الرسالة دراسة أثر المتغيرات الاقتصادية على معدلات الجريمة البيئية، في ضوء الأبعاد التشريعية والقضائية ذات الصلة، مع تقديم تحليل مقارن يهدف إلى دعم آليات الحماية القانونية للبيئة.

وقد أثنت لجنة الحكم والمناقشة علي الجهد العلمي المبذول في الرسالة التي منحت عنها الباحثة درجة الماجستير.

