أيمن عاشور من المنصورة: الجامعات الأهلية مسار أساسي في منظومة التعليم العالي

قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، بزيارة تفقدية لجامعة المنصورة الأهلية، يرافقه الدكتور شريف خاطر القائم بتسيير أعمال جامعة المنصورة الأهلية، ولفيف من قيادات الجامعة ومنسقي البرامج.

الجامعات الأهلية من جامعات الجيل الرابع

وأكد الوزير أن ملف الجامعات الأهلية حظي بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وأصبحت هذه الجامعات أحد المسارات الرئيسية في منظومة التعليم العالي، وأصبح عدد الجامعات الأهلية 32 جامعة أهلية بعد صدور قرار جمهوري بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة بدأت خلال هذا العام الدراسي، كما أشار إلى أن الجامعات الأهلية تُعد من جامعات الجيل الرابع، حيث تعتمد على أحدث النظم التعليمية الدولية، ومجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية لخدمة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية.

وتفقد الوزير عددًا من المنشآت الأكاديمية والبحثية المتخصصة بعدد من مباني الجامعة حيث اطّلع على المرحلة الأولى من الوحدات التدريبية بكلية طب الأسنان والتي تضم 3 عيادات تعليمية بسعة إجمالية تبلغ (66) وحدة أسنان، إلى جانب جهاز أشعة بانوراما، بما يوفّر بيئة تدريب إكلينيكي متقدمة تحاكي الواقع المهني بدقة عالية.

وشملت الجولة أيضًا تفقد معامل المحاكاة بكلية طب الأسنان، والتي تضم 4 معامل بإجمالي (140) جهازًا للمحاكاة، لتأهيل الطلاب عمليًا وفق أحدث النظم التعليمية المعتمدة عالميًا، فضلًا عن أربعة معامل أشعة تخصصية، وكذلك امتدت الجولة لتشمل معامل المحاكاة المتخصصة بكلية الهندسة، ومعامل الطرق والأسفلت، ومعامل الروبوتات والأمن السيبراني، والرسم الهندسي، بالإضافة إلى مركز البيانات وغرفة المراقبة بمبنى المعامل المركزية، والورش الهندسية بالجامعة، وهو ما يعكس حجم الاستثمار الفعلي في البنية التحتية التعليمية والتكنولوجية.

وثمن الدكتور أيمن عاشور الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتُحاكي الجامعات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى تقديم الجامعات الأهلية برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، فضلًا عن انضمام الجامعات للتحالفات الإقليمية والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وتماشيًا مع تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الوزير أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية قائمة على التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة الحرص على تحقيق أهداف إنشاء الجامعة وتقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، وأن يكون للجامعة برامج دراسية بينية حديثة مواكبة لأحدث النظم التعليمية الدولية.

وأشار الوزير إلى الرؤية الشاملة للدولة لتصبح مصر منصة تعليمية جاذبة، ووجهة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية تتنوع في تقديم الخدمات التعليمية بلغات مختلفة لجذب أكبر عدد من الطلاب من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى تصدير المعرفة للخارج، وأهمية تدويل التعليم العالي.

ومن جانبه، أشار الدكتور شريف خاطر إلى تجهيز جامعة المنصورة الأهلية بأحدث الوسائط التكنولوجية بما يعكس بوضوح اهتمام الدولة بتعظيم كفاءة الجامعات الأهلية، ودعمها كرافد أساسي لتطوير منظومة التعليم العالي وربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل.

وأشار إلى حرص الجامعة على ضمان الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، بما يحقق مستهدفات الجامعة في إعداد خريجين مؤهلين علميًا ومهنيًا، وقادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا التزام الجامعة بتطبيق معايير الجودة العالمية، واستمرارها في تطوير برامجها الأكاديمية ومنشآتها التعليمية بما يدعم رؤية الدولة المصرية لبناء منظومة تعليمية حديثة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.

وأضاف الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تقدم العديد من البرامج الدراسية المتميز وتشمل: تقديم (برنامج الطب والجراحة) بكلية الطب، وتقدم كلية طب الأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية الصيدلة (برنامج فارما D صيدلة إكلينيكية - برنامج فارم D صيدلة إكلينيكية (المنصورة الأهلية / مانشستر) - وتقدم كلية الهندسة(برنامج هندسة البناء والتشييد - برنامج الهندسة الطبية والحيوية - برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي - برنامج هندسة الاتصالات والحاسبات - برنامج هندسة الميكاترونيكس - برنامج هندسة العمارة المستدامة)، وتقدم كلية التمريض (برنامج بكالوريوس علوم التمريض)، وتقدم كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية (برنامج التسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية - برنامج ريادة الأعمال الإلكترونية - برنامج المحاسبة القانونية - برنامج إدارة الأعمال الهندسية)، وتقدم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية (برنامج المختبرات الطبية - برنامج تقنيات الأشعة - برنامج الإحصاء ونظم المعلومات الطبية - برنامج الرعاية الطبية الحرجة والعاجلة).

واستمع الحضور إلى عرض تفصيلي قدمه الدكتور محمد عبدالعظيم المستشار الهندسي لرئيس جامعة المنصورة الأهلية، تضمن الأنشطة والإنجازات التي حققتها الجامعة خلال السنوات الأخيرة، وإبراز ما تم من مشروعات جديدة في الجامعة واستكمال المخطط العام للجامعة، وتجهيز الجامعة بوسائط تكنولوجية متقدمة تحاكي أحدث النظم التعليمية، لتكون إحدى جامعات الجيل الرابع، لتأهيل الطلاب وتزويدهم بالمعارف والجدارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل المعاصر والمستقبلي.

وعلى هامش الزيارة، قام الدكتور أيمن عاشور بتفقد معرض يضم مشروعات للطلاب، وبعض المشروعات الفائزة بجوائز حافز الابتكار التابعة لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول المشروعات التي نفذها الطلاب، وأشاد بمستوى هذه المشروعات ووجه الطلاب بضرورة الاستمرار في تطويرها والعمل على تنفيذها بما يعود بالنفع على المجتمع.

