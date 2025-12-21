ألسن عين شمس تحتفي باليوم العالمي للغة العربية في إطار دعم الهوية

18 حجم الخط

نظّم قسم اللغة العربية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، احتفالية علمية وثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وذلك تحت إشراف يمنى صفوت القائم بتسيير أعمال عميد كلية الألسن ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم اللغة العربية وتعزيز مكانتها بوصفها أحد مقومات الهوية الثقافية والحضارية.

وجاءت الاحتفالية تأكيدًا لدور الجامعة في خدمة اللغة العربية، ودعم الجهود الأكاديمية الهادفة إلى صونها وتطوير آليات تعليمها، وربطها بمتطلبات العصر، بما يسهم في ترسيخ الوعي اللغوي والثقافي لدى الطلاب.

أقيمت الفعالية برئاسة وجيه يعقوب السيد، رئيس مجلس قسم اللغة العربية، وبإشراف وتنظيم نخبة من أساتذة القسم، فيما أدار فعالياتها أحمد عبد العظيم محمد، أستاذ الأدب والنقد بالقسم، الذي أكّد أن الاحتفاء باللغة العربية يأتي انطلاقًا من مسؤولية الجامعة تجاه تراثها الحضاري ورسالتها العلمية.

واستُهلّت الاحتفالية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، أعقبها كلمة أ.د. وجيه يعقوب السيد، رئيس قسم اللغة العربية، استعرض خلالها الخلفية التاريخية لاعتماد اللغة العربية لغةً رسمية في منظمة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى ما يمثله ذلك من مكانة دولية تستوجب مزيدًا من الجهود الأكاديمية والثقافية للحفاظ على اللغة العربية والنهوض بها.

وشهدت الاحتفالية مشاركة علمية من أحمد يحيى علي، أستاذ الأدب والنقد بكلية الألسن، بعنوان «اللغة العربية ووسطية التعبير»، تناول فيها مفهوم الوسطية بوصفه سمة أصيلة من سمات التعبير العربي، وانعكاساته في تحقيق التوازن بين العقل والعاطفة، وبين الشكل والمضمون في الإبداع الأدبي.

كما قدّم د. محمد الطاهر كلمته بعنوان «العربية ومقوماتها: جذور الأصالة وآفاق التجديد»، استعرض خلالها الخصائص البنيوية والجمالية للغة العربية، وأبرز التحديات التي تواجهها في الواقع المعاصر، مؤكدًا أهمية تجديد الخطاب اللغوي وتعزيز حضور العربية في مختلف المجالات.

وفي فقرة إبداعية، تحدّث الشاعر محمد الشرقاوي، ممثلًا عن الشاعرة الأديبة نوال مهنّى، عن العلاقة بين اللغة العربية والإبداع الأدبي، ثم ألقى إحدى قصائدها، أعقبها بقصيدة من إبداعه عبّر فيها عن اعتزازه باللغة العربية ومكانتها الثقافية.

كما تضمّنت الاحتفالية مشاركات طلابية إبداعية متميزة، قدّمتها الطالبتان تسبيح عماد ومريم عصام من طالبات قسم اللغة العربية، تنوّعت بين الإلقاء الشعري والغناء، وعكست مستوى متقدمًا من الوعي اللغوي والذائقة الفنية لدى طلاب القسم.

وفي الختام، أكدت كلية الألسن بجامعة عين شمس، على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية والثقافية، لما لها من دور في تعزيز الانتماء اللغوي والثقافي، وربط الدراسة الأكاديمية بالإبداع الحي، وترسيخ مكانة اللغة العربية بوصفها وعاء الهوية وذاكرة الأمة ورافدها الحضاري المتجدد.

