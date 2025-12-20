وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية

18 حجم الخط

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية، بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتورة نادية زخاري رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة الأهلية، وعدد من رؤساء الجامعات، ولفيف من قيادات الجامعة ومنسقي البرامج، وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور والطلاب.

وفي كلمته، وجه الدكتور أيمن عاشور التهنئة للخريجين الجُدد وأسرة جامعة المنصورة الجديدة الأهلية، معربًا عن تقديره للدور العلمي الهام الذي تؤديه الجامعة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن مصر تشهد طفرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لتحقيق النهضة التعليمية في مصر.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالدور الهام للجامعة في تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير كافة سُبل النجاح لكل مؤسسة أكاديمية تسهم في بناء شباب الأمة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.

وأوضح أن الوزارة تعمل على عدة محاور رئيسية لتطوير المنظومة التعليمية، ومنها ربط التعليم بسوق العمل، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، حيث إن البحث العلمي هو المحرك الرئيسي للتقدم والتطور، ويتم العمل على توفير الدعم اللازم للباحثين والعلماء، وكذلك الاهتمام بتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التعليم والبحث، فضلًا عن عقد شراكات بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية المرموقة.

وأكد عاشور أن رؤية الوزارة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ترتكز على تعزيز البرامج البينية في الجامعات الأهلية، وهذه البرامج تتيح تعليمًا متميزًا لتخصصات متداخلة، لمواكبة تحديات الحاضر وتغيرات سوق العمل السريعة.

ووجه الوزير الدعوة للخريجين الجُدد إلى أهمية الاطلاع الدائم على ما هو جديد في مجال تخصصهم، والعمل على تطوير المهارات العلمية والتطبيقية لديهم؛ لضمان تحقيق الريادة في مجال تخصصهم سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

ومن جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق، أن جامعة المنصورة الجديدة الأهلية أصبحت أحد الأعمدة الرئيسية للتعليم العالي بالمحافظة والإقليم، مشيرًا إلى دورها الهام في دعم التنمية، والتوسع العمراني، وجذب الطلاب، ورفع كفاءة الخريجين، مؤكدًا أن الجامعة تمثل إضافة حقيقية للمنظومة التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم جهود النهوض بمنظومة التعليم الجامعي، وتوفير بيئة تعليمية تدعم الابتكار وتشجع على التميز الأكاديمي، لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

وأكدت الدكتورة نادية زخاري أن الجامعة تمثل نموذجًا فريدًا لتكامل الرؤية الوطنية مع الإدارة المؤسسية الرشيدة، موضحة أن مجلس الأمناء لعب دورًا محوريًا منذ لحظة التأسيس في دعم الجامعة، ووضع الأطر الاستراتيجية التي تضمن الاستدامة وجودة التعليم، ومتابعة تنفيذ الرؤية على أرض الواقع، مشيرة إلى أن تخريج أول دفعة لا يمثل نهاية مرحلة، بل بداية مسؤولية أكبر تجاه الأجيال القادمة.

وأشار الدكتور معوض الخولي إلى أن الجامعة تحتفل بتخريج أول دفعة من أربع كليات وهي: (كلية العلوم، وكلية القانون، وكلية الأعمال، وكلية علوم الحاسب)، مضيفًا أن نهاية العام الجامعي الحالي ستشهد تخريج الدفعات الأولى من (كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، وهندسة الحاسب)، وهو ما يعكس اكتمال منظومة الكليات الطبية والهندسية بالجامعة، موضحًا أن الجامعة تستعد خلال المرحلة المقبلة لتخريج كليات (التمريض والعلوم الصحية التطبيقية)، بالتوازي مع الاستعداد لتشغيل خمس كليات جديدة، وهي: (كلية العلاج الطبيعي، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية الإعلام، وكلية هندسة وعلوم المنسوجات)، إلى جانب التوسع المستقبلي المخطط له، بما يضمن منظومة تعليمية شاملة ومتكاملة.

وفيما يخص البرامج الدراسية، أوضح رئيس الجامعة أن الجامعة بدأت بـ20 برنامجًا دراسيًا فقط، بينما تقدم اليوم 42 برنامجًا، ومن المخطط أن يصل العدد إلى 56 برنامجًا عند اكتمال جميع الكليات، إلى جانب برامج جديدة يتم إعدادها وفقًا لمتطلبات سوق العمل، مع التأكيد على الربط بين التعليم النظري والتطبيق العملي، مؤكدًا أن الجامعة تبنت التميز البحثي منذ اليوم الأول، حيث تمكن باحثوها من نشر أكثر من 500 بحث علمي في مجلات دولية مرموقة، متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إنشاء المعمل المركزي للأبحاث، الذي يخدم جميع التخصصات، ويمثل ركيزة أساسية لدعم شباب الباحثين وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي.

واستمع الحضور إلى عدد من العروض الموسيقية والغنائية الوطنية قدمها كورال الجامعة.

وفي نهاية الحفل، قدم الوزير شهادات التفوق للطلاب المتفوقين بالجامعة، وتمنى لهم جميعًا التوفيق والنجاح.

وعلى هامش الزيارة، تفقد الدكتور أيمن عاشور معرض يضم مشروعات للطلاب، وبعض المشروعات الفائزة بعدة جوائز في مختلف المسابقات، واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول المشروعات التي نفذها الطلاب، وأشاد بمستوى هذه المشروعات التي يمكن العمل على تنفيذها، بما يعود بالنفع على المجتمع.

