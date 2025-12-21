18 حجم الخط

تنظم جامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة احتفالا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان "لأننا معا نحو خدمات متكاملة للتمكين الأسري"، في إطار مبادرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة "أسرتي قوتي" برعاية الفاضلة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

ويقام الاحتفال تحت إشراف الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والأستاذة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والدكتورة غادة فاروق حسن نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة.

وإشراف وتنسيق إدارى إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي هذا الاحتفال في إطار دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دور الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للتمكين المجتمعي وتحقيق الدمج الكامل والمستدام.

وفي سياق آخر، تواصل جامعة عين شمس ترسيخ مكانتها المتميزة على خريطة التعليم العالي عالميًا، محققة إنجازًا جديدًا بانضمامها إلى أفضل 21% من جامعات العالم، وفق تصنيف المقياس الأخضر Green Metric لعام 2025، المعني بتقييم الجامعات الأكثر تحقيقًا لمبادئ النمو الأخضر وأهداف التنمية المستدامة.

