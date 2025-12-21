أبرز قرارات المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب خلال اجتماعه الدوري

18 حجم الخط

عقد المجلس الأعلي لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة د. مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلي للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بقاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة.

في مستهل الاجتماع، وجه د. مصطفى رفعت الشكر والتقدير لأسرة جامعة القاهرة برئاسة د. محمد سامي رئيس الجامعة، على استضافتهم اجتماع المجلس.

ومن جانبه، رحب د. أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، بالحضور، معبرًا عن سعادته وسعادة كافة منسوبي الجامعة لاستضافة هذا الجمع الكريم من القيادات الأكاديمية.

وهنأ د. مصطفى رفعت، د. محفوظ عبد الستار؛ بمناسبة توليه رئاسة جامعة الغردقة، كما قدم التهنئة لنواب الجدد الذين صدرت لهم قرارات جمهورية لشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وهم: د. رامي ماهر نائبًا لرئيس جامعة عين شمس، ود. السيد عبد العظيم نائبًا لرئيس جامعة طنطا، وتكليف د. حسين طه عطا قائمًا بأعمال نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، كما هنأ د. أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الحياة الطلابية، بتكليفه بتولي منصب نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد العليا إلى جانب عمله.

كما تم تكريم د. عبد الناصر حسن يس نائب رئيس جامعة سوهاج السابق، تقديرًا لجهوده المتميزة خلال فترة توليه المسئولية.

الملتقى الجامعي لتراث الشعوب

واستمع المجلس إلى العرض المقدم من كل من: د. أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الحياة الطلابية، ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد العليا، ود. كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، بمشاركة د. أحمد عبد الغني رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وذلك بشأن الملتقى الجامعي لتراث الشعوب (ثقافي – فني – رياضي).

ويهدف الملتقى الجامعي لتراث الشعوب إلى تقديم تجربة متكاملة رياضيًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا، تمكن الطلاب الوافدين من مختلف الدول من التعرف على العمق الحضاري لمصر، والاطِّلاع على الفرص التعليمية والبحثية بجامعاتها، وتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية، بما يعزز قيم التنوع والاندماج الثقافي وتبادل الخبرات، وينظم الملتقى بالتعاون بين الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، معهد إعداد القادة، «ادرس في مصر»، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويقام بمقر الأكاديمية بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير 2026.

كما استمع المجلس إلى عرض قدمه د. أحمد راغب حول إطلاق الاتحاد الرياضي للجامعات لمشروع "تطوير الهوية البصرية للرياضة الجامعية المصرية"، وتغيير مسمى دوري الجامعات المصرية ودوري الأقاليم للعام الأكاديمي 2026/2027، وينفذ المشروع عبر مسابقة رسمية لطلاب كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة وأقسام العمارة بالجامعات المصرية، بهدف ابتكار هوية بصرية حديثة وعصرية، قابلة للتطبيق على مختلف الوسائط، المستدامة، والمعبرة عن روح الشباب والقيم الرياضية والتميز الجامعي في مصر، وقد انطلقت المسابقة في 8 ديسمبر الماضي، على أن يكون موعد تسليم الأعمال النهائية للطلاب 15 يناير، وإعلان النتيجة 25 يناير 2026، وللمشاركة في المسابقة، يمكن الدخول عبر الرابط التالي:



المشروع الوطني للقراءة

كما استعرض د. كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، خطة الأنشطة المستقبلية خلال الفترة القادمة، وموقف بعض الأنشطة من التنفيذ، حيث قدم تقريرًا عن المشروع الوطني للقراءة بدءًا من قرار المجلس الأعلى للجامعات بتعميم المشروع على الجامعات المصرية، وعقد ندوة تعريفية كبرى بجامعة الإسكندرية في أكتوبر الماضي بحضور أكثر من 500 طالب، إضافة إلى لقاء تمهيدي لشرح آليات التسجيل والتعميم لمنسقي الجامعات، ولقاء جماعي لممثلي الطلاب بمعهد إعداد القادة، وندوات جامعية بجامعات سوهاج وقنا وأسيوط خلال نوفمبر، إلى جانب فعاليات موسعة في ديسمبر الحالي بجامعات عين شمس، القاهرة، الأقصر، قناة السويس، دمياط، دمنهور، العاصمة (حلوان)، وكفر الشيخ.

واستعرض د. كريم همام مقترح دورات التعايش الخاصة باستضافة الجامعات المصرية داخل الأكاديمية العسكرية وأكاديمية الشرطة لتعزيز التفاعل بين طلاب الجامعات والمؤسسة الوطنية، عبر إرسال 5 أفواج للتعايش خلال عام 2026، بهدف صقل المهارات الوطنية والاجتماعية لدى الطلاب، وتعزيز الانتماء والوعي المدني.

واعتمد المجلس التشكيل المقدم من د. كريم همام للجنة العليا لتحكيم جائزة أفضل جامعة للأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2025/ 2026، والمشكلة وفقًا للتوزيع الجغرافي للأقاليم السبعة في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، واعتماد معايير تحكيم المسابقة، ومن المقرر إطلاق المسابقة، وفتح الموقع الإلكتروني لتقديم طلبات الجامعات المصرية (حكومية – أهلية – خاصة) اعتبارًا من يناير 2026 وحتى نهاية يوليو 2026، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية خلال سبتمبر 2026.

توعية شباب الجامعات بالمشكلات المجتمعية

وأكد المجلس أهمية تكثيف الجهود لتوعية شباب الجامعات بالمشكلات المجتمعية التي تمس كيان الأسرة المصرية، مثل: القضية السكانية، المثلية الجنسية، تعزيز الوعي الديني، المخدرات، الإدمان، التدخين، وغيرها من القضايا الاجتماعية، كما أكد المجلس على ضرورة إعداد استبيانات قبل وبعد اللقاءات الحوارية لقياس مدى استفادة الطلاب من برامج التوعية، وذلك تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية.

وتأكيدًا على تكثيف الجهود لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة بين الجامعات الحكومية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لدراسة الجوانب الفنية واللوجيستية لإجراء دراسة ميدانية على مستوى الجامعات المصرية، وسيتم التنسيق مع منسقي الجامعات الذين تم ترشيحهم من قبل الجامعات ليكونوا نقطة اتصال بين الجامعة والصندوق لتنفيذ الدراسة المقترحة من مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

"أنشطة الإدارة العامة للوافدين"

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من د. عمر سالم مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، حول ما تم استحداثه في منصة تسجيل الأنشطة الطلابية على موقع المجلس الأعلى للجامعات، حيث أضيف بند يوضح "أنشطة الإدارة العامة للوافدين"، وتعد المنصة الصورة المؤسسية للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي، إذ تبرز مساهمات الجامعات في خدمة المجتمع، والتوعية بالقضايا القومية والمشكلات المجتمعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوثيق الأنشطة كمرجع رسمي معتمد، كما تعتبر مرجعًا لتقييم الأثر المجتمعي والتعليمي للأنشطة، كما تم توجيه الجامعات بضرورة تحري الدقة وانتقاء البيانات المدرجة، ومنع تكرار الأنشطة، وإدراج الصور التي تعكس طبيعة كل نشاط.

ويمكن متابعة منصة الأنشطة من خلال هذا الرابط التالي:

كما وافق المجلس على إطلاق الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية بالجامعات المصرية (ESSE) في نسخته الثالثة، اعتبارًا من يناير 2026 وحتى نهاية يوليو 2026، ويستهدف طلاب الفرق النهائية للعام الأكاديمي 2025/2026 بالجامعات المصرية، ويهدف الاستبيان إلى قياس جودة الخدمات التعليمية في الجامعات، وتعزيز قنوات التواصل بين الطلاب ومؤسساتهم التعليمية، ونشر ثقافة المشاركة والتفاعل البناء داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى إصدار مؤشرات دقيقة حول جودة التعليم والدعم الأكاديمي والمهني، بما يسهم في تطوير التعليم الجامعي وفق المعايير العالمية للجودة والاعتماد.

