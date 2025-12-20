رئيس الوزراء يصل مطار القاهرة قادما من بيروت

18 حجم الخط

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد رفيع المستوى المرافق له، مطار القاهرة الدولي، عائدا من العاصمة اللبنانية بيروت، بعد زيارة مهمة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

زيارة رئيس الوزراء إلي جمهورية لبنان

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أجرى خلال زيارته لـ جمهورية لبنان مباحثات ثنائية مع دولة رئيس وزراء جمهورية لبنان، بمقر السراي الحكومي، كما ترأسا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وخلال الزيارة، استقبل الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبناني، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقصر بعبدا؛ حيث تم خلال اللقاء مناقشة وبحث سبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية.

كما استقبل نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر البرلمان اللبناني، خلال زيارة رئيس الوزراء؛ حيث تم مناقشة وبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وحضر رئيس مجلس الوزراء لقاء العمل الاقتصادي، الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة ببيروت، بمشاركة عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال؛ حيث أجاب عن أسئلة المستثمرين اللبنانيين.

