سيرجي لافروف: توسيع شبكة الطيران المباشر بين المدن الروسية والمصرية (صور)

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن هناك تقدما كبيرا في تنفيذ المشاريع المشتركة بين مصر وروسيا، معتبرًا أن محطة الضبعة النووية أصبحت رمزًا جديدًا لمتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.



ونوه خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم فى القاهرة، إلى أن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يظل أولوية كبرى لروسيا، موضحًا أن هناك تنسيقًا وثيقًا في ترتيب سلاسل الإمداد بين الجانبين.

وأعلن لافروف أن البلدين يستعدان لتوسيع شبكة الطيران المباشر بين المدن الروسية والمصرية، بهدف استيعاب التدفقات السياحية المتزايدة وتعزيز التواصل الشعبي.

وأكد الوزير الروسي وجود رؤية متطابقة تمامًا مع مصر بشأن النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي، موضحًا أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يظلان السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.

وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة تسبب قلقًا عميقًا لروسيا، داعيًا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار وتفعيل الدور الدولي لدعمه.

وبخصوص سوريا، أكد لافروف أن الطرفين ناقشا الأوضاع هناك، وشدّدا على ضرورة احترام السيادة السورية على كامل أراضيها.

أما في السودان، فقال لافروف إن الجانبين أشارا إلى زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الأخيرة إلى القاهرة، معبّرًا عن الاعتزاز بها، مؤكدًا أن روسيا ومصر تتشاطران رؤية متطابقة حول ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان.

وفيما يخص ليبيا، شدّد لافروف على أهمية بذل جهود مشتركة لإطلاق عملية حوار سياسي شامل يقود إلى تسوية مستدامة ويبعّد البلاد عن دائرة التدخلات الخارجية.

