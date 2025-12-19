الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سيرجي لافروف: توسيع شبكة الطيران المباشر بين المدن الروسية والمصرية (صور)

وزير خارجية روسيا،
وزير خارجية روسيا، فيتو
18 حجم الخط

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن هناك تقدما كبيرا في تنفيذ المشاريع المشتركة بين مصر وروسيا، معتبرًا أن محطة الضبعة النووية أصبحت رمزًا جديدًا لمتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.


ونوه خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم فى القاهرة، إلى أن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يظل أولوية كبرى لروسيا، موضحًا أن هناك تنسيقًا وثيقًا في ترتيب سلاسل الإمداد بين الجانبين.

 

وأعلن لافروف أن البلدين يستعدان لتوسيع شبكة الطيران المباشر بين المدن الروسية والمصرية، بهدف استيعاب التدفقات السياحية المتزايدة وتعزيز التواصل الشعبي.

وأكد الوزير الروسي وجود رؤية متطابقة تمامًا مع مصر بشأن النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي، موضحًا أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يظلان السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.

وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة تسبب قلقًا عميقًا لروسيا، داعيًا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار وتفعيل الدور الدولي لدعمه.

وبخصوص سوريا، أكد لافروف أن الطرفين ناقشا الأوضاع هناك، وشدّدا على ضرورة احترام السيادة السورية على كامل أراضيها.

أما في السودان، فقال لافروف إن الجانبين أشارا إلى زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الأخيرة إلى القاهرة، معبّرًا عن الاعتزاز بها، مؤكدًا أن روسيا ومصر تتشاطران رؤية متطابقة حول ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان.

وفيما يخص ليبيا، شدّد لافروف على أهمية بذل جهود مشتركة لإطلاق عملية حوار سياسي شامل يقود إلى تسوية مستدامة ويبعّد البلاد عن دائرة التدخلات الخارجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا المصريين بالخارج بدر عبد العاطي الطيران بين مصر وروسيا حركة الطيران بين مصر وروسيا

مواد متعلقة

مصر ترحب بتعيين برهم صالح مفوضا ساميا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

وزير الخارجية لـ نظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون بين شركاء حوض النيل

الخارجية تصدر كتابا أبيض حول مفهوم الاتزان الاستراتيجي فى السياسة الخارجية المصرية

الخارجية تصدر بيانا عاجلا بشأن غرق مركب باليونان على متنها مصريون

الأكثر قراءة

رسميا بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر

انخفاض الهبرد 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم

"معايا سلاح ونفسي أجربه"، شاهد الفيديو المتسبب في القبض على والدة الراحلة شيماء جمال

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالسيدة زينب

خطوط حمراء في لحظة مفصلية

18 يناير، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عروس المنوفية

وفاة طبيب قنا أبو الحسن رجب فكري متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قافلة طبية

البداية في يناير، بشائر الخير للموظفين خلال 2026

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل العدس في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون.. عبد الرحمن واحد، حكاية أزهري حكم إندونيسيا

في ذكرى رحيل أبو حامد الغزالي، رحلة عالم من منابر السلطان إلى محراب العزلة والتجديد الروحي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads