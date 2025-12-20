الأحد 21 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزير الطيران: 50 تحالفا دوليا ومحليا سحبوا كراسات شروط تطوير مطار الغردقة

مطار القاهرة، فيتو
أعلن الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن أكثر من 50 تحالف وشركة دولية ومحلية  سحبوا كراسات الشروط الخاصة بـ تطوير وإدارة مطار الغردقة، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مراجعة الملفات خلال شهر فبراير، يليها إجراءات الترسية النهائية للمشروع.

مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة: تكلفة 3.5 – 4 مليار دولار وزمن تنفيذ قياسي

وكشف الوزير خلال حديثه ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “النهار”، أن تكلفة تنفيذ مبنى الركاب الجديد 4 بمطار القاهرة الدولي تتراوح بين 3.5 و4 مليار دولار، مع مدة تنفيذ تتراوح بين 3.5 و4 سنوات، بما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للمبنى التي تصل إلى 30 مليون راكب. 

وأضاف الحفني أن الوزارة تدرس حاليًا البنية التمويلية للمشروع لضمان انسيابية التنفيذ والاستفادة القصوى من الاستثمار.

مطار القاهرة يشهد طفرة في أعداد الركاب

أوضح الوزير أن مطار القاهرة الدولي سيستقبل بنهاية 2025 نحو 30 مليون راكب، بزيادة 2.5 مليون راكب مقارنة بالعام الماضي، رغم أن الطاقة القصوى للمطار تبلغ 28 مليون راكب، مشيرًا إلى استعدادات المطارات للتعامل مع الازدحام دون التأثير على جودة الخدمة.

الطيران المدني يحقق معدلات نمو غير مسبوقة في جميع المطارات المصرية

أشار الحفني إلى أن كافة المطارات المصرية ستستقبل حوالي 60 مليون راكب بنهاية 2025، مع تسجيل معدلات نمو غير مسبوقة في مطارات الغردقة وشرم الشيخ والعلمين، تصل أحيانًا إلى 20% على مدار سنتين متتاليتين، وهو ما يعد مؤشرًا قويًا على انتعاش السياحة وتعافي حركة الطيران الداخلي والدولي.

جولة تفقدية لرئيس الوزراء لمتابعة خدمات الركاب

كشف الوزير أن الجولة التي قام بها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كانت لتفقد كافة نقاط التماس في مطار القاهرة الدولي، شملت صالتي 2 و3 ومسارات السفر والوصول، مع متابعة إصدار الفيزا الإلكترونية وتحسين تجربة الركاب، مؤكدًا أن الازدحام لا يشكل عائقًا أمام تقديم خدمات عالية الجودة.

