السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عين شمس ضمن أفضل 21% من جامعات العالم في تصنيف Green Metric 2025

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
18 حجم الخط

تواصل جامعة عين شمس ترسيخ مكانتها المتميزة على خريطة التعليم العالي عالميًا، محققة إنجازًا جديدًا بانضمامها إلى أفضل 21% من جامعات العالم، وفق تصنيف المقياس الأخضر Green Metric لعام 2025، المعني بتقييم الجامعات الأكثر تحقيقًا لمبادئ النمو الأخضر وأهداف التنمية المستدامة.

ويأتي هذا التقدم برعاية ودعم مباشر من  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الجامعة لتعزيز الاستدامة البيئية والحوكمة الرشيدة، وبمتابعة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحققت الجامعة قفزة نوعية هذا العام بتقدمها من ضمن أفضل 24% من جامعات العالم في تصنيف 2024 إلى أفضل 21% في 2025، مع احتفاظها بالمركز الخامس محليًا، إلى جانب حصولها على المركز 365 عالميًا، وذلك في ظل زيادة عدد الجامعات المُدرجة بالتصنيف ليصل إلى 1745 جامعة حول العالم، بما يعكس قوة الإنجاز وأهميته.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن هذا التقدم يُعد مصدر فخر لجامعة عين شمس، ويجسد ثمرة استراتيجية مؤسسية واضحة وثابتة، تقوم على تكامل الجهود بين مختلف إدارات ووحدات الجامعة، والعمل بروح الفريق الواحد، في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما مكّن الجامعة من تحقيق تنافسية حقيقية مع كبرى الجامعات العالمية. 

وأضاف رئيس الجامعة أن تصنيفات الاستدامة باتت تمثل أداة محورية لتوجيه التعليم والبحث العلمي نحو مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز الشفافية، وقياس الأثر المجتمعي والبيئي، مشيرًا إلى أن الجامعات تُعد محركًا أساسيًا لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وصناعة مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة غادة فاروق بالتقدم الملموس الذي حققته الجامعة في عدد من المؤشرات، أبرزها:
التقدم 200 مركز في ترشيد استهلاك المياه
التقدم 150 مركزًا في إدارة المخلفات الصلبة
التقدم 75 مركزًا في مجال البنية التحتية المستدامة
مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الجامعات العريقة، مثل جامعة عين شمس، في تطوير بنيتها التحتية مقارنة بالجامعات حديثة الإنشاء.

كما أوضح  الدكتور أحمد البنا، مدير إدارة التصنيف الدولي بالجامعة، أن هذا التقدم يأتي امتدادًا لمسيرة الجامعة الناجحة في مختلف التصنيفات العالمية المرموقة، لا سيما تلك المعنية بقضايا الاستدامة والتنمية.

فيما أكد  الدكتور أحمد العوضي، مدير مركز الاستدامة بالجامعة، أن تصنيف Green Metric يعتمد على ستة معايير رئيسية تشمل: 
البحث العلمي، واستهلاك المياه، واستهلاك الطاقة، وإدارة المخلفات الصلبة، واستخدام وسائل النقل المستدامة، والبنية التحتية المستدامة، وهو ما يعكس شمولية الجهود التي تبذلها الجامعة في هذا المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس استراتيجية وزارة التعليم العالي الاستدامة البيئية البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي التنمية المستدامة 2030 الجامعات العالمية

مواد متعلقة

عاشور يترأس اجتماع مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات بتشكيله الجديد

جامعة عين شمس تصدر 10 تعليمات هامة للطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول

لسوء الأحوال الجوية.. مصر للطيران تعتذر لركابها عن تأخر إقلاع بعض الرحلات

سامح الحفني: الشراكات الدولية تعكس ثقة المجتمع الدولي في منظومة الطيران المدني

جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية

فتح باب التقدم للنداء الـ 12 من برنامج أبحاث ما بعد الدكتوراه للتدريب العملي بمعامل فرنسا

اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)

العواصف الرملية والترابية، الهيئة العامة للأرصاد الجوية تختتم ورشة عمل تدريبية إقليمية بالقاهرة

الأكثر قراءة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي والقناة الناقلة

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

تحرك برلماني لمواجهة أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، انخفاض ملحوظ وطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

وزارة العمل تحرر 664 محضرًا لمنشآت لا تطبق الحد الأدنى للأجور

وزير الإسكان يتفقد مدينة الشيخ زايد ويبحث تطوير الطرق

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

تفسير حلم السيول في المنام وعلاقته بخير قادم ورجوع غائب

دعاء استقبال شهر رجب، وحكم التهنئة بحلوله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads