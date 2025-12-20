السبت 20 ديسمبر 2025
بسام راضي: تدشين خطوط جديدة لرحلات مصر للطيران إلى إيطاليا

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
أعلن بسام راضي سفير مصر فى روما أن تم التوصل إلى اتفاق ما بين شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لمصر، وإدارة مطار ماركو بولو في مدينة فينسيا، عن تدشين خط طيران جديد بين القاهرة وفينيسا خلال العام القادم ٢٠٢٦، ليتمكن المسافرون من الاستفادة من رحلتين أسبوعيًا، مبدئيًا يومي الجمعة والاثنين، حيث تم التعاقد على أن يتم تشغيل هذا الخط بإحدى الطائرات الحديثة التي ستتسلمها مصر للطيران خلال الأشهر القادمة من شركتي بوينج وإيرباص العالميتين. 

المدير العام لشركة مصر للطيران في إيطاليا ومالطا 

وأثنى السفير بسام راضي على التعاون الوثيق بين السلطات المختصة في كل من مصر وإيطاليا خاصة من خلال  صلاح توفيق، المدير العام لشركة  مصر للطيران في إيطاليا ومالطا الذي أكد أن تدشين هذا الخط الجديد فينيسا-القاهرة يعد خطوة هامة لتعزيز حضور شركة مصر للطيران ليس فقط فى إيطاليا ولكن في أوروبا، وتوفير وصول مباشر ومريح للمسافرين الإيطاليين إلى العاصمة المصرية".

بسام راضي: الخط الجديد يعد إضافة إلى الخطوط والرحلات الأخرى المنتظمة بين القاهرة وإيطاليا

وأضاف بسام راضي أن الخط الجديد يعد إضافة إلى الخطوط والرحلات الأخرى المنتظمة بين القاهرة وإيطاليا، وهى رحلتين يوميا لروما وكذلك الرحلات ما بين ميلانو والقاهرة والتي تم زيادتها إلى ٣ رحلات يوميًا، وذلك بالإضافة إلى المفاوضات الجارية حاليا ما بين شركة مصر للطيران وشركة إيتا الإيطالية لتدشين خطوط مشتركة "كو تشير" لزيادة الرحلات ما بين مدن البلدين، حيث أكد راضي أن تلك الخطوط التى تم تدشينها والجاري إضافة المزيد منها تهدف لزيادة حجم تدفق السياحة الإيطالية إلى مصر والتى وصلت العام الحالي إلى حجم قياسي غير مسبوق تجاوز المليون سائح سنويًا ومتوقع زيادة هذا العدد بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير وزيادة المواقع السياحية على امتداد رقعة الدولة المصرية. 

