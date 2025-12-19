منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا.. والأبيض أمام أنجولا

18 حجم الخط

تقرر أن يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم القميص الأحمر والشورت الأبيض في مباراتي زيمبابوي وجنوب أفريقيا، المقرر إقامتهما يومي 22 و26 ديسمبر الجاري، ضمن الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تُقام في المغرب، وذلك خلال الاجتماع الفني للمجموعة.

بينما يرتدي منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود في مواجهة أنجولا، المقرر لها يوم 29 ديسمبر، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية.

مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية



مصر × زيمبابوي: 22 ديسمبر – الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × جنوب أفريقيا: 26 ديسمبر – الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × أنجولا: 29 ديسمبر – الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

وتقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

