ظلمناك فأنصفك الله، شوقي غريب يروي كواليس أمم أفريقيا 86 ووشاية أطاحت به قبل البطولة

يظل شوقي غريب أحد أساطير الكرة المصرية، شئنا أم أبينا، بسجل حافل من الإنجازات لاعبًا ومدربًا ومديرًا فنيًا.

لاعبًا، كان كلمة السر في تتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1986، بهدفه التاريخي في شباك كوت ديفوار

ومدربًا، كان أحد عناصر الجهاز الفني الذي حصد ثلاث بطولات متتالية لكأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010

أما كمدير فني، فحقق إنجازًا تاريخيًا بحصد الميدالية الوحيدة لمصر في مونديال الشباب بالأرجنتين 2001، ثم قاد المنتخب الأولمبي للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا عام 2019، وهي آخر بطولة قارية حققتها الكرة المصرية حتى الآن

أوسمة وتكريمات رئاسية

حاز شوقي غريب على العديد من الأوسمة والتكريمات من ثلاثة رؤساء جمهورية:

تكريم من الرئيس أنور السادات عام 1980 بعد تأهل المنتخب الوطني لأولمبياد موسكو (والذي لم نشارك فيه لأسباب سياسية

تكريم من الرئيس حسني مبارك بعد الفوز بأمم أفريقيا 1986، ثم بعد التتويج بالبطولات الثلاث 2006 و2008 و2010

تكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنحه وسام الرياضة من الطبقة الأولى عام 2019

استبعاد بالوشاية

يروي شوقي غريب أنه أحد أبناء جيل الكابتن عبده صالح الوحش، وكان لاعبًا أساسيًا وشارك في أمم أفريقيا 1980، ثم غابت مصر عن نسخة 1982 التي استضافتها ليبيا لأسباب سياسية، وشارك مجددًا في نسخة 1984.

وبعد رحيل عبده صالح، أحد أعمدة تطوير الكرة المصرية آنذاك، تعاقد اتحاد الكرة مع المدرب الأجنبي مايكل سميث.

وقبل تولي سميث المهمة، كان المنتخب قد خاض 45 مباراة تحت قيادة الوحش، شارك شوقي غريب في 44 منها، لكن أحد الوشاة تطوع وأبلغ المدرب الأجنبي بأن شوقي غريب “ضيف دائم” على المنتخب، في محاولة متعمدة لاستبعاده، خرج شوقي غريب من القائمة النهائية للبطولة

إصابة الغزال.. وبداية التحول

قبل البطولة بأربعة أيام، خاض المنتخب مباراة ودية، تعرض خلالها الكابتن إبراهيم يوسف (الغزال) – رحمه الله – للإصابة، ما استدعى قيد لاعب بديل.

رشح كل من الدكتور خطاب طبيب المنتخب، واللواء محمد خليل الديب مدير الاتحاد، شوقي غريب للعودة، لكن المدرب الأجنبي تحفظ بدعوى أن المستبعد مدافع، بينما شوقي لاعب وسط.

البلدوزر يحسم الموقف

كان الخيار أمام سميث: شوقي غريب أو ماهر همام مدافع الأهلي.

واجتمع المدرب مع مجدي عبد الغني (البلدوزر) وسأله: هل تستطيع اللعب كمدافع إذا احتجتك؟

جاء الرد الحاسم: من أجل من ولماذا؟

وعندما أوضح له سميث أن موافقته تعني انضمام شوقي غريب، وافق مجدي عبد الغني دون تردد.

ويؤكد شوقي غريب أنه كان يشارك مجدي عبد الغني الغرفة نفسها في جميع معسكرات المنتخب لسنوات طويلة.

ظلمناك فأنصفك الله

تم استدعاء شوقي غريب يوم الخميس قبل افتتاح البطولة بـ24 ساعة

وجاءت الصدمة بخسارة المباراة الافتتاحية أمام السنغال بهدف نظيف، لتصبح مباراتا كوت ديفوار وموزمبيق مصيريتين.

أمام كوت ديفوار، امتلأ استاد القاهرة عن آخره، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، ومع تعقد الأمور، طلب المدرب من شوقي غريب الإحماء، وشارك قبل نهاية المباراة بـ20 دقيقة.

وبعد لحظات، وجد نفسه منفردًا بالمرمى، ليسجل هدف التقدم التاريخي لمصر، قبل أن يضيف جمال عبد الحميد الهدف الثاني.

هدف كان بحق كلمة السر في التتويج بالبطولة

رسالة لا تُنسى

عقب العودة إلى الفندق، فوجئ شوقي غريب بالدكتور خطاب واللواء الديب في غرفته، يقدمان له ساعة ثمينة، منقوش عليها عبارة لا يزال يحتفظ بها حتى اليوم:

ظلمناك فأنصفك الله

موقعة من أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة وقتها

إقصاء متكرر رغم التألق

شارك شوقي غريب أساسيًا أمام موزمبيق، وفاز المنتخب 2-0، لكن الوشايات عادت من جديد، وتم استبعاده من مباراتي نصف النهائي والنهائي أمام المغرب والكاميرون، بحجة أن مشاركته ستجعله صاحب الفضل في البطولة، فجلس على دكة البدلاء

مكافأة البطولة

بلغت مكافأة البطولة آنذاك 10 آلاف جنيه، وهو مبلغ كان كافيًا لشراء سيارة في ذلك الوقت، بخلاف مكافآت أخرى، إضافة إلى الحصول على وسام الرياضة من الرئيس مبارك، لتُطوى صفحة من أجمل صفحات تاريخ الكرة المصرية

صور تاريخية في حياة شوقي غريب

أرقام للتاريخ

شارك شوقي غريب في 7 بطولات كأس أمم أفريقيا

4 بطولات لاعبًا

3 بطولات مدربًا

وحقق 4 ألقاب قارية، ليبقى اسمه محفورًا في ذاكرة الكرة المصرية كأحد رموزها الكبار

