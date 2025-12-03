مجموعة مصر، شيكو بانزا يتصدر قائمة أنجولا في أمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

أعلن الجهاز الفني لمنتخب أنجولا عن القائمة الأولية المستدعاة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في المغرب، وشهدت القائمة انضمام لاعب الزمالك شيكو بانزا، الذي بات أحد العناصر الأساسية التي يعول عليها المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

شيكو بانزا في قائمة أنجولا

وجاء اختيار بانزا بعد المستويات التي قدمها مع الزمالك منذ انضمامه للفريق، مما دفع الجهاز الفني لأنجولا إلى ضمه للقائمة التي تستعد لخوض مباريات قوية في دور المجموعات، خاصة في ظل وجود المنتخب الأنغولي في مجموعة مصر، إلى جانب جنوب أفريقيا وزيمبابوي.

ومن المنتظر أن يعلن المنتخب الأنغولي عن قائمته النهائية خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق المنافسات رسميًا، على أن يواصل اللاعب استعداداته مع فريقه قبل الانضمام لمعسكر منتخب بلاده.

