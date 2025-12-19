كاف يرصد جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا 2025

18 حجم الخط

أمم افريقيا، 48 ساعة فقط تفصلنا عن انطلاق الحدث الكروي الأهم والأقوى داخل القارة السمراء، الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة، ليس فقط داخل إفريقيا ولكن في كل أرجاء الكرة الأرضية، والمتمثل في بطولة أمم إفريقيا للكبار، والتي تحتضنها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى الثامن عشر من يناير المقبل.

جوائز بطولة أمم إفريقيا 2025

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قيمة الجوائز المالية، التي تم تخصيصها للمنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا 2025 بالمغرب في النسخة رقم 35 من البطولة.

مكافأة المشاركة في الدور الأول لأمم افريقيا

وأوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن الفرق التي تودع البطولة من الدور الأول ستحصل على مبلغ يتراوح من 500 إلى 700 ألف دولار أمريكي.

وتحصل الفرق الـ6 التي تتذيل مجموعاتها على نصف مليون دولار لكل فريق، فيما ينال الثالث في كل مجموعة 700 ألف.

مكافأة المشاركة في ثمن وربع نهائي أمم إفريقيا

فيما يخص الأدوار الإقصائية فإن الفرق الثمانية التي ستودع البطولة من ثمن النهائي ستحصل على 800 ألف لكل فريق، مقابل مليون و300 ألف لمن سيودعون البطولة من ربع النهائي.

مكافأة الفريق الخاسر بنصف النهائي

الثنائي الخاسر في الدور نصف النهائي بأمم افريقيا 2025 سيحصل على 5 ملايين دولار ستقسّم 2.5 مليون دولار لكل منتخب منهما.

مكافأة البطل والوصيف في أمم افريقيا بالمغرب

ومن جانبه سيحصل بطل كأس أمم أفريقيا 2025 على مبلغ 7 ملايين دولار أمريكي مقابل 4 ملايين للمنتخب الذي يخسر النهائي.

