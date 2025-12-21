الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 2 طن كبدة فاسدة في حملة على أسواق الفيوم

كبدة، فيتو
كبدة، فيتو
18 حجم الخط

شنت مديرية تموين الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومخازن المحروقات والطرق العامة، وحررت 60 مخالفة تموينية متنوعة.

شارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على الأسواق

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكبدة مجمدة منتهية الصلاحية، ويبلغ وزن المضبوطات 2 طن، كما حررت لأحد المخابز مخالفة تصرف في 5 شكائر دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو جراما، وحررت  31 مخالفة متنوعة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق البلدي المدعم، نقص وزن الرغيف المنتج عن 90 جراما، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

تكثيف الحملات التموينية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول.

ضبط دقيق بلدي مهرب وزيوت مطاعم مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بالفيوم

وطالب بتشديد تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادوات العجين الاسواق والمحال الاسواق والمحال التجارية الصحة والطب البيطرى تكثيف الحملات التموينية قسم مباحث التموين كبدة مجمدة فاسدة مديريتى الصحة والطب البيطرى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط نصف طن بن مغشوش قبل طرحه بأسواق الفيوم

تحرير 70 مخالفة تموينية في حملة علي أسواق الفيوم

ضبط 50 ألف قطعة مواد غذائية فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

ضبط 984 زجاجة زيت تمويني قبل طرحها للبيع بالسوق السوداء في الفيوم

ضبط تروسيكل يحمل سمادا زراعيا قبل طرحه في السوق السوداء بالفيوم

ضبط 1520 عبوة عصير منتهية الصلاحية بالفيوم

التحفظ على 1.3 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء في الفيوم

تحرير 60 مخالفة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

الأكثر قراءة

افتتاح كأس الأمم الأفريقية، موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب والقنوات الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

بعد الكاف، الاتحاد الآسيوي يعلن عن دوري الأمم الآسيوية بتعليمات الفيفا

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

3 رسائل قوية من السيسي لـ رئيس حكومة كردستان – العراق

التحقيقات تكشف تفاصيل سقوط تريلا من أعلى الدائري وتسببها في حريق منزل ومحلات

بالأسماء، مصرع وإصابة 21 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة (صور)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تكشف أبرز مميزات القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

تفسير رؤيا الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج أو العمرة

في ذكرى رحيل الشيخ علي محمود، محطات في حياة سيد القراء وإمام المنشدين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads