ضبط 2 طن كبدة فاسدة في حملة على أسواق الفيوم

شنت مديرية تموين الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومخازن المحروقات والطرق العامة، وحررت 60 مخالفة تموينية متنوعة.

شارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على الأسواق

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكبدة مجمدة منتهية الصلاحية، ويبلغ وزن المضبوطات 2 طن، كما حررت لأحد المخابز مخالفة تصرف في 5 شكائر دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو جراما، وحررت 31 مخالفة متنوعة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق البلدي المدعم، نقص وزن الرغيف المنتج عن 90 جراما، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

تكثيف الحملات التموينية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول.

وطالب بتشديد تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

