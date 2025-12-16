تحرير 75 مخالفة تموينية في حملة على أسواق ومخابز الفيوم

الأربعاء 17 ديسمبر 2025
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومخازن المحروقات في قري ومراكز الفيوم، وتمكنت الحملة من تحرير تموين الفيوم ضبط 64 مخالفة للمخابز، 11 مخالفة تموينية لقطاع الأسواق، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة  قد تمكنت من ضبط  158 بطاقة تموين ذكيه بأحد المخابز البلدية، و10 شكائر دقيق بلدى زنة الواحدة 50  كيلو جرام بإجمالي وزن 500 كيلو جرام، كما تم ضبط  650 كيلو جرام لانشون لحم بقري منتهى الصلاحية بأحد المصانع لتصنيع اللحوم، كما تم ضبط مصنع  يستخدم  مواد تصنيع خام مركب مطاطي منتهيه الصلاحية، ولدية  ١٥ عبوه جردل، وضبطت أيضا 420 كيس مكرونة لدى تاجر تمويني معدة للبيع في السوق السوداء،  24 كيلو دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي، و82 علبة سجائر مجهولة المصدر، وحررت محضر تصرف في  24  شكائر دقيق بلدى زنة الواحدة  50  كيلو جرام، بإجمالي وزن طن و200 كيلو جرام.

ضبط دقيق بلدي مهرب وزيوت مطاعم مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

ضبط محطات وقود تتلاعب بمعيار البنزين والسولار في حملة بالفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد  أرصدة محطات البترول.

