السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 50 ألف قطعة مواد غذائية فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة على   الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

 

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، إن الحملة تمكنت من ضبط 50 ألف قطعة متنوعة بسكويت ومقرمشات وحلويات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المخالفات اللازمة، وأحيلت إلى الأجهزة الأمنية المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية، كما تم التحفظ علي  873 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية.

 

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

ربة منزل من الفيوم تتهم مركزا لعلاج العيون بالتسبب في فقد بصرها

مصرع شاب وإصابة 9 آخرين في حادثين متفرقين بالفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

 

الفيوم ادارة مباحث التموين الاجراءات القانونية الاسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية تكثيف الحملات على الأسواق

