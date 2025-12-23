حين انتصر الجهاد على الضجر، ذكرى نياحة القديس أبراكيوس السائح

18 حجم الخط

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة الأب القديس أبراكيوس السائح، أحد آباء البرية الذين سطروا بسيرتهم صفحات مضيئة في تاريخ الرهبنة والجهاد الروحي.

قصة القديس أبراكيوس السائح

ويُعد القديس أبراكيوس نموذجًا فريدًا للنسك والتجرد، إذ نشأ في صعيد مصر وترهب بأحد الأديرة وهو في سن العشرين عامًا، مقدمًا حياته منذ باكورة شبابه ذبيحة حب لله. وقد عاش حياة جهاد روحي عميق، واجه فيها التجارب بثبات وإيمان، حتى ضجر الشيطان من محاربته له.

وتروي سيرته أنه حين حاول العدو أن يُلقي في قلبه روح التواني، مُخبرًا إياه بأن أمامه خمسين سنة أخرى في العالم، أجابه القديس بقلب متقد: «لقد أحزنتني بهذا، لأني كنت أظن أنني سأعيش مائة سنة أخرى، ولهذا قد توانيت. وإذا كان الأمر كذلك، فعليَّ أن أجاهد كثيرًا قبل الموت». وبهذا الفكر الروحي غلب التجربة وضاعف جهاده.

وفي تلك السنة نفسها، تنيّح القديس أبراكيوس السائح بسلام، بعد أن قضى نحو سبعين عامًا في العبادة والنسك، تاركًا للأجيال مثالًا حيًا للثبات والغيرة الروحية، وسيرة عطرة لا تزال تلهم المؤمنين حتى اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.