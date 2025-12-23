الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حين انتصر الجهاد على الضجر، ذكرى نياحة القديس أبراكيوس السائح

الكنيسة الأرثوذكسية،
الكنيسة الأرثوذكسية، فيتو
18 حجم الخط

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة الأب القديس أبراكيوس السائح، أحد آباء البرية الذين سطروا بسيرتهم صفحات مضيئة في تاريخ الرهبنة والجهاد الروحي.

 

قصة القديس أبراكيوس السائح

ويُعد القديس أبراكيوس نموذجًا فريدًا للنسك والتجرد، إذ نشأ في صعيد مصر وترهب بأحد الأديرة وهو في سن العشرين عامًا، مقدمًا حياته منذ باكورة شبابه ذبيحة حب لله. وقد عاش حياة جهاد روحي عميق، واجه فيها التجارب بثبات وإيمان، حتى ضجر الشيطان من محاربته له.

 

وتروي سيرته أنه حين حاول العدو أن يُلقي في قلبه روح التواني، مُخبرًا إياه بأن أمامه خمسين سنة أخرى في العالم، أجابه القديس بقلب متقد: «لقد أحزنتني بهذا، لأني كنت أظن أنني سأعيش مائة سنة أخرى، ولهذا قد توانيت. وإذا كان الأمر كذلك، فعليَّ أن أجاهد كثيرًا قبل الموت». وبهذا الفكر الروحي غلب التجربة وضاعف جهاده.

 

وفي تلك السنة نفسها، تنيّح القديس أبراكيوس السائح بسلام، بعد أن قضى نحو سبعين عامًا في العبادة والنسك، تاركًا للأجيال مثالًا حيًا للثبات والغيرة الروحية، وسيرة عطرة لا تزال تلهم المؤمنين حتى اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القديس أبراكيوس السائح قصة القديس أبراكيوس السائح الأرثوذكسية الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس

مواد متعلقة

ذكرى قديس عاش للسماء، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس متاؤس الفاخوري بأسنا

البابا تواضروس: الشباب قلب الكنيسة النابض وجسرها نحو المستقبل

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة الأنبا بيجمى السائح

الكنيسة الإنجيلية تناقش التسامح ونبذ العنف في صعيد مصر

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس نيقولاوس أسقف مورا

البابا تواضروس: عمل الكنيسة الرئيسي هو التسبيح لأنه يفتح باب الفرح وحضور الله

الأكثر قراءة

ليل قاس في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ارتفاع في السلفات يقسم وسط الفلاحين، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

ارتفاع عبد الشمس "سلايت" والذرة، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

أكبرها في البتلو، ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

ضربة قوية لمنتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية

أهداف مباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

بعادة جديدة على المنتخب، شاهد كيف احتفل محمد صلاح بالفوز على زيمبابوي

شاهد، فرحة الجماهير بهدف تعادل منتخب مصر أمام زيمبابوي (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads