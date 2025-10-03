الجمعة 03 أكتوبر 2025
محافظات

ضبط 984 زجاجة زيت تمويني قبل طرحها للبيع بالسوق السوداء في الفيوم

زيت تمويني، فيتو
زيت تمويني، فيتو

أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة على   الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية.

وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، إن الحملة تمكنت من التحفظ علي 79 كرتونة زيت تمويني مدعم، سعة الكرتونة 12 زجاجة 800 مليمتر، بإجمالي 984 زجاجة، كانت معدة للبيع في السوق السوداء، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل الي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالف.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

تحرير 35 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم

تحرير 60 مخالفة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

 

