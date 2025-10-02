الخميس 02 أكتوبر 2025
محافظات

ضبط تروسيكل يحمل سمادا زراعيا قبل طرحه في السوق السوداء بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة على   الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة تمكنت من ضبط  20 شيكارة سماد نترات نشادر خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق زنة الشيكارة 50 كيلو جرام، محملة على  تروسيكل بقرية الشواشن، وتم التحفظ على المضبوطات، وتسليم المتهم والمضبوطات حضوريا لمركز شرطة الشواشنة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول، والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

التحفظ على 1.3 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء في الفيوم

مياه الفيوم: محطة الريان تستوفي متطلبات شهادة (TSM) الدولية

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

