محافظات

ضبط دقيق بلدي وأسمدة زراعية قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم

المضبوطات، فيتو
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكثفة على أسواق المدن والقرى، أسفرت عن تحرير 40 مخالفة تموينية متنوعة في قطاع الأسواق والمحلات التجارية. 

كما تم تحرير 35 مخالفة أخرى في قطاع المخابز، شملت مخالفات مثل التصرف في حصة الدقيق، ونقص وزن الرغيف عن المعيار المحدد بالقرار الوزاري، وإنتاج رغيف مخالف للمواصفات من حيث الشكل ودرجة التسوية، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم وجود ميزان حساس، وعدم نشر قائمة الأسعار، وسوء نظافة أدوات العجن.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  بمحافظة الفيوم: إن حملة مديرية التموين تمكنت من ضبط طن أسمدة زراعية يوريا 46% نيتروجين خاصه بوزارة الزراعة والمحظور تداولها بالأسواق خارج المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة محملة علي تريسيكل ومعدة للبيع في السوق السوداء، كما تحرر مخالفة لأحد المخابز للتصرف في 20 شيكارة دقيق بلدى من حصته اليومية، زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالي وزن طن واحد، كما حررت 3 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي 8 كيلو جرام، ومخالفة  عدم إعلان عن أسعار بيع الدقيق البلدي المدعم المخصص المستودعات الأهلية المرخصة، و4 محاضر عدم وجود شهادات صحية لأنشطة مختلفة، و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار في قطاع الأسواق.

 

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية أو البلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لارصدة محطات البترول.

تحرير 61 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على الأسواق والمخابز بالفيوم

تحرير 84 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بالفيوم

كما تم التشديد على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

