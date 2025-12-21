قرار جديد ضد عصابة سرقة الشقق تحت الإنشاء في بدر

18 حجم الخط

أمرت نيابة بدر، باستدعاء مجري التحريات بواقعة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الوحدات السكنية تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة بدر وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

سرقة وحدات سكنية تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة بدر

وكانت مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيه بتعرض شققهم تحت الإنشاء والتي ما زالوا يجهزونها للسرقة.

انتقل فريق من المباحث للمعاينة وإجراء التحريات.

وبتكثيف التحريات تبين أن تشكيلا عصابيا مكونا من 4 عاطلين وراء ارتكاب الوقائع، وبضبطهم اعترفوا بسرقة 4 شقق تحت الإنشاء داخل عقارات سكنية.

كما أرشدوا عن كافة المسروقات، وتم ضبطها لدى عميلهم سيئ النيابة، وهو تاجر خردة، ونجحت قوات الأمن في ضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث باشرت التحقيقات مع المتهمين، وأمرت بحبسهم على ذمة القضية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ويعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

