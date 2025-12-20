إحالة عامل للجنايات بتهمة سرقة مبلغ مالي من مطعم بالشيخ زايد

18 حجم الخط

أحالت نيابة الجيزة عاملا في مطعم بتهمة سرقة مبلغ مالي من مكان عمله بالشيخ زايد، للمحاكمة الجنائية.

تفاصيل اتهام عامل بسرقة مطعم بالشيخ زايد

البداية كانت بورود بلاغ لـ مديرية أمن الجيزة، يفيد بسرقة مبلغ 117 ألف جنيه من مطعم بمدينة الشيخ زايد.

بإجراء التحريات تبين أن عاملا بالمطعم وراء سرقة النقود، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المسروق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، ونجحت من خلالها في تحديد هوية المتهم.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله “هعمل معك كذا”، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص القانون على الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكن يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات أن من حق القاضي أن يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

