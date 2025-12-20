السبت 20 ديسمبر 2025
حوادث

تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة السيارات في الزيتون

متهم، فيتو
متهم، فيتو
 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس عاطل لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات والدراجات النارية بدائرة قسم شرطة الزيتون، 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الزيتون بلاغا من عدد من المواطنين يفيد بتعرض سياراتهم ودراجاتهم النارية للسرقة بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحرٍ أسفرت جهوده عن تحديد المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية وبمواجهته اعترف بممارسته نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات والدراجات النارية، وضبط بحوزته مبلغ مالي و2 مفتاح مصطنع، كما اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ويعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

