تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة حقيبة موظف أثناء سيره في الشارع بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة حقيبة موظف أثناء سيره في الشارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيق.


خطف حقيبة موظف بمدينة نصر 

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بسرقة حقيبة من أحد الأشخاص ولاذ بالفرار بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغا من (موظف - مقيم بمحافظة القليوبية) بتضرره من قيام قائد دراجة نارية بسرقة حقيبة يد خاصة به وبداخلها مبلغ مالي بأسلوب "الخطف" ولاذ بالفرار، وذلك أثناء سيره بدائرة القسم.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وبحوزته المبلغ المالي المُشار إليه والدراجة النارية المُستخدمة في ارتكاب الواقعة “بدون لوحات”.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية.. واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

