الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
رياضة

كاراجر: إذا رحل محمد صلاح عن ليفربول سيندم

محمد صلاح
محمد صلاح
أثار جيمي كاراجير، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، الجدل بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، في ظل الأنباء المتداولة عن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تصريحات مثيرة حول مستقبل صلاح 

وقال كاراجير في تصريحات إعلامية، إن رحيل  صلاح إلى أحد الأندية السعودية في يناير قد يكون قرارًا صعبًا نفسيًا، خاصة إذا واصل ليفربول مشواره القوي في البطولات خلال النصف الثاني من الموسم.

وأضاف في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورس: «إذا غادر محمد صلاح ليفربول في يناير وانتقل إلى أحد الأندية السعودية، ثم نجح ليفربول في الوصول إلى نهائي الكأس أو دوري أبطال أوروبا، هل يمكنك أن تتخيل صلاح في السعودية وهو يشاهد ليفربول يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا؟».

وأكد كاراجير أن صلاح يرتبط بعلاقة خاصة مع ليفربول وجماهيره، مشيرًا إلى أن الطموح بالمنافسة على الألقاب الكبرى قد يلعب دورًا حاسمًا في حسم قراره بشأن مستقبله مع النادي.

