رياضة

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يضرب كريستال بالاس بثلاثية ويواصل مطاردة آرسنال (صور)

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيلهرست بارك، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

أهداف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس 

وجاء هدفا مانشستر سيتي الأول والثالث عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 41 من رأسية قوية و89 من ركلة جزاء، وسجل فيل فودن هدفا في الدقيقة 69.

تشكيل مانشستر سيتي  أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وتواجد عمر مرموش على دكة البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 90 بدلا من هالاند، في الظهور الأخير قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل. 

وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي. 

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ريان شرقي. تيجاني ريندرز، فيل فودين، بيرناندو سيلفا.

خط الهجوم: هالاند.

مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

ويواصل مانشستر سيتي الضغط على آرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة بعد فوز الجانرز الصعب على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف مساء أمس السبت بالجولة ذاتها.

هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام ماينز في الدوري الألماني

مانشستر سيتي يتقدم على كريستال بالاس بهدف هالاند في الشوط الأول

ويمتلك مانشستر سيتي 34 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف أرسنال صاحب الـ 36 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الخامس في جدول البريميرليج برصيد 26 نقطة.

